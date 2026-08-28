Δημήτρης Κόκοτας: Γιατί δεν θα ταφεί δίπλα στον πατέρα του – Τι φέρεται να ζήτησε η σύζυγός του

Το τελευταίο αντίο σήμερα στον γνωστό τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Δημήτρης Κόκοτας: Γιατί δεν θα ταφεί δίπλα στον πατέρα του – Τι φέρεται να ζήτησε η σύζυγός του
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  • Η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα θα γίνει στις 28 Αυγούστου στην Παναγία Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα και η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, στο Ζωγράφου, αλλά στο Γ΄ Νεκροταφείο λόγω επιθυμίας της συζύγου του, Κατερίνας Πετράκη.
  • Η επιλογή της ταφής στο Γ΄ Νεκροταφείο σχετίζεται με την πρακτική επιθυμία της συζύγου να επισκέπτεται εύκολα τον τάφο του και δεν οφείλεται σε οικογενειακές διαφωνίες.
  • Η Αγία Βαρβάρα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και είχε στενή σχέση με την τοπική κοινωνία.
  • Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας του και θα κυματίζει μεσίστια η σημαία του ως ένδειξη τιμής.
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Βαρύ παραμένει το κλίμα για την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από τη μακρά περιπέτεια της υγείας του.

Η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στην Παναγία Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα, ενώ στη συνέχεια η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Δημήτρης Κόκοτας δεν θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο όπου αναπαύεται και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Σύμφωνα με την «Espresso», η συγκεκριμένη απόφαση φέρεται να συνδέεται με επιθυμία της συζύγου του, Κατερίνας Πετράκη.

Όπως αναφέρεται, η οικογένεια διαθέτει οικογενειακό τάφο στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου έχει ταφεί ο Σταμάτης Κόκοτας. Παρ’ όλα αυτά, φέρεται να προτιμήθηκε το Γ΄ Νεκροταφείο, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή όπου ζει η οικογένεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κατερίνα Πετράκη επιθυμεί να μπορεί να επισκέπτεται συχνά τον τάφο του συζύγου της, να ανάβει το καντήλι του και να βρίσκεται όσο περισσότερο μπορεί κοντά του.

Η επιλογή αυτή, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιωθούν, φαίνεται να έχει καθαρά προσωπικό και πρακτικό χαρακτήρα, χωρίς να συνδέεται με κάποια ρήξη ή οικογενειακή διαφωνία.

Η Αγία Βαρβάρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία, είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Δημήτρη Κόκοτα. Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και είχε αναπτύξει στενή σχέση με την τοπική κοινωνία.

Μετά τον θάνατό του, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του, ενώ η σημαία του Δήμου θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του.

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