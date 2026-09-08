Kέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης δελφινιού σε παραλία του νησιού - Δεν κατάφερε να επιβιώσει

Snapshot Ένα δελφίνι εντοπίστηκε εξαντλημένο στα ρηχά της παραλίας Αποτρυπητή στο Σιδάρι Κέρκυρας.

Λουόμενοι ενημέρωσαν τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, που κινητοποίησε αρμόδιους φορείς και εθελοντές για τη διάσωση.

Παρά τις προσπάθειες, το δελφίνι δεν κατάφερε να επιζήσει και βρέθηκε νεκρό.

Το πτώμα του δελφινιού θα σταλεί για νεκροψία και εργαστηριακές εξετάσεις στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η νεκροψία θα βοηθήσει στη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του ζώου. Snapshot powered by AI

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης να κινείται στα ρηχά, στην παραλία Αποτρυπητή, στο Canal d’Amour στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι ενημέρωσαν τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη, εθελοντές του Δικτύου ΟΔΕΚ Ιονίου, η Πολιτική Προστασία, καθώς και η κτηνίατρος του Δικτύου Κτηνιάτρων του ΑΡΙΩΝ και επικεφαλής κτηνίατρος της ΟΔΕΚ Κέρκυρας, κα Κορωνάκη.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, το δελφίνι ήταν εμφανώς εξαντλημένο και δεν κατάφερε να επιστρέψει στα βαθιά.

Το νεκρό δελφίνι πρόκειται να αποσταλεί αύριο στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

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