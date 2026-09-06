Κέρκυρα: 63χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος

Snapshot Ένας 63χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος Κέρκυρας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας. Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας για την ανάσυρση ενός 63χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Λευκορωσίας) χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο 63χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.

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