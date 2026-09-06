Κέρκυρα: 63χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος
Ο 63χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
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- Ένας 63χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος Κέρκυρας.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας για την ανάσυρση ενός 63χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Λευκορωσίας) χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο 63χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.
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