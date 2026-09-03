Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του άνδρα
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- Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού στην περιοχή της Κορίνθου.
- Το περιστατικό συνέβη στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.
- Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.
- Τα στοιχεία του θανόντος παραμένουν άγνωστα.
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από συρμό του Προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Το συμβάν έλαβε χώρα στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων.
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