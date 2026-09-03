Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού

Snapshot Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού στην περιοχή της Κορίνθου.

Το περιστατικό συνέβη στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.

Τα στοιχεία του θανόντος παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από συρμό του Προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Το συμβάν έλαβε χώρα στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων.