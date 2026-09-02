Κέρκυρα: 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή

Snapshot Ένας 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κάβου στην Κέρκυρα.

Παρέχθηκαν προσπάθειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ και τον ναυαγοσώστη, αλλά χωρίς επιτυχία.

Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 82χρονος από παραλία της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα, από τη θαλάσσια περιοχή του Κάβου.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, στον 82χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο 82χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Λευκίμμης.

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