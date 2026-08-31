Εύβοια: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία

Snapshot Ένας 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Λαμψάκου στην Εύβοια.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών διενεργεί νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος το μεσημέρι της Κυριακής, από την παραλία της Λαμψάκου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της τραγωδίας, διενεργείται νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

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