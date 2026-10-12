Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο

Ο πατέρας της υποστήριξε ότι δεν εντόπιζε αναπνοή και σφυγμό στην κόρη του 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 15χρονη στη Γουατεμάλα θεωρήθηκε νεκρή από τον πατέρα της και τοποθετήθηκε σε φέρετρο, αλλά ξύπνησε μετά από περίπου οκτώ ώρες.
  • Ο πατέρας της δεν εντόπισε αναπνοή και σφυγμό και δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια πριν την τοποθέτηση στο φέρετρο.
  • Η κοπέλα βρισκόταν σε αγρυπνία στην κοινότητα El Jocote όταν κινήσεις μέσα στο φέρετρο προκάλεσαν την παρέμβαση των παρευρισκομένων.
  • Η 15χρονη έχει επανέλθει στις αισθήσεις της και βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.
  • Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αιτία της απώλειας αισθήσεων ή τις ιατρικές εξετάσεις πριν την αγρυπνία.
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν μια 15χρονη κοπέλα ξύπνησε μέσα στο φέρετρό της, έπειτα από περίπου οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας της, καθώς η οικογένειά της την είχε θεωρήσει νεκρή.

Η νεαρή, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Yuleidy Ixcotoyac, βρισκόταν σε αγρυπνία στην κοινότητα El Jocote, στο διαμέρισμα του Κιτσέ, όταν οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν κινήσεις μέσα στο φέρετρο. Τότε αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 15χρονη έχει πλέον τις αισθήσεις της και βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.

Η αδιαθεσία και η μεταφορά προς το νοσοκομείο

Όπως περιέγραψε ο πατέρας της, Abraham Ixcotoyac, σε συνέντευξή του στο TV Sac, η κόρη του αισθάνθηκε αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ εκείνος τη μετέφερε με αυτοκίνητο με σκοπό να την οδηγήσει σε κέντρο υγείας.

«Έφυγε από το σπίτι αναίσθητη, τη μετέφερα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, λίγο πριν φτάσουν στον δήμο San Pedro Jocopilas, διαπίστωσε πως η κόρη του δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό. Θεωρώντας ότι είχε πεθάνει, αναζήτησε γραφείο τελετών για να προμηθευτεί φέρετρο και να επιστρέψει μαζί της στο σπίτι.

Ο πατέρας της 15χρονης διευκρίνισε στη συνέντευξή του ότι η κόρη του δεν έλαβε ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο.

«Δεν εισήχθη στο νοσοκομείο», δήλωσε, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι με το φέρετρο.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές δεν διευκρινίζουν τι ακριβώς προκάλεσε την απώλεια των αισθήσεων της νεαρής ούτε πώς διαπιστώθηκε η κατάστασή της πριν από την αγρυπνία.

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