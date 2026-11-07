Ένοπλη επίθεση στη Γουατεμάλα: Νεκρός βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί

Ένας βουλευτής και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο βουλευτής που έχασε την ζωή του ταυτοποιήθηκε ως ο Χούλιο Πορτίγιο, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE). Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Ρίο Όντο, στην επαρχία Σακάπα στα ανατολικά της Γουατεμάλας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γουατεμάλας επιβεβαίωσε ότι τρεις αστυνομικοί έχασαν την ζωή τους, στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν μια άμεση επίθεση κατά του βουλευτή. «Οι αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν επίθεση με στόχο απευθείας τον βουλευτή, που διέπραξαν άγνωστοι», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα και συνδέεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν στην επαρχία, σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε «συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών».