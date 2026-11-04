Μεγάλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις της Κρήτης

Σοβαρή ανησυχία έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως για κυβερνοεπιθέσεις σε επαγγελματικά ψυγεία στην Κρήτη, αφού οι παρεμβάσεις που γίνοταν ενδέχεται να επηρεάσουν τη συντήρηση των τροφίμων.

Μάλιστα, επιχειρήσεις στο νησί έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, αφού άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου και άλλαξαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

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