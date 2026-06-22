Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic χάκαρε βάσεις δεδομένων της NSA σε λίγες μόνο ώρες

Πριν από αυτό, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσαντ, δήλωσε ότι τα νέα νευρωνικά δίκτυα θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις κυβερνοάμυνες μεγάλων εταιρειών και οργανισμών 

Μάνος Χατζηγιάννης

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic χάκαρε βάσεις δεδομένων της NSA σε λίγες μόνο ώρες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Anthropic κατάφερε να παραβιάσει τις βάσεις δεδομένων της NSA μέσα σε λίγες ώρες.
  • Ο Λευκός Οίκος έχει περιορίσει την πρόσβαση στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, συμπεριλαμβανομένων των Mythos
  • 5 και Fable
  • 5.
  • Το μοντέλο Claude Mythos εντοπίζει τρωτά σημεία σε συστήματα πληροφορικής με ακρίβεια ανώτερη από τους ανθρώπινους ειδικούς.
  • Η Anthropic ανέφερε ότι το μοντέλο ανακάλυψε χιλιάδες σοβαρά τρωτά σημεία, κάποια από τα οποία παρέμεναν αδιάγνωστα για δεκαετίες.
  • Οι αμερικανικές αρχές περιορίζουν την πρόσβαση στο μοντέλο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης.
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Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Anthropic χάκαρε τις βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος, Τζόσουα Ραντ, όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό The Economist.

«Ο στρατηγός Τζόσουα Ραντ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ και της Κυβερνοδιοίκησης του Πενταγώνου, δήλωσε ότι ο Mythos «διείσδυσε σχεδόν σε όλα τα απόρρητα συστήματά μας σε ώρες, όχι εβδομάδες», ανέφερε η δημοσίευση.

Η δημοσίευση υπενθυμίζει ότι ο Λευκός Οίκος έχει περιορίσει την πρόσβαση στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic - Mythos-5 και Fable-5.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει το The Economist, η πρόσβαση ήταν περιορισμένη ακόμη και για τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της συμμαχίας πληροφοριών Five Eyes - Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

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Πριν από αυτό, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσαντ, δήλωσε ότι τα νέα νευρωνικά δίκτυα θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις κυβερνοάμυνες μεγάλων εταιρειών και οργανισμών με ταχύτητα ρεκόρ.

Η εφημερίδα The Financial Times αναφέρει ότι σε επείγουσα συνάντηση τον Απρίλιο, η Μπέσαντ συζήτησε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic με μεγάλες τράπεζες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο συνέδριο συμμετείχαν οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Wells Fargo. Παρών ήταν και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η αιτία ανησυχίας ήταν ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Claude Mythos, το οποίο είναι ικανό να εντοπίζει τρωτά σημεία σε συστήματα πληροφορικής σε επίπεδο ανώτερο από τους περισσότερους ανθρώπινους ειδικούς. Η ίδια η Anthropic δήλωσε ότι τέτοια συστήματα μπορούν ήδη να «ξεπεράσουν σχεδόν όλους τους ανθρώπους» στην εύρεση και ενδεχομένως αξιοποίηση τρωτών σημείων λογισμικού, ανοίγοντας τεράστιες ευκαιρίες για παραβίαση συστημάτων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο εντόπισε χιλιάδες σοβαρά τρωτά σημεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είχαν εντοπιστεί για δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων περιήγησης.

Οι αμερικανικές αρχές φοβούνται ότι στα χέρια εγκληματιών, τέτοια μέσα θα μπορούσαν να αυξήσουν τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση στο μοντέλο ήταν περιορισμένη και διατέθηκε μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

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