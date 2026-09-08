«Το Σόι σου» επιστρέφει και η ημερομηνία της πρεμιέρας «κλείδωσε»

Αν μία σειρά κέρδισε τις εντυπώσεις και την καρδιά των τηλεθεατών, την περασμένη σεζόν, ήταν «Το Σόι σου».

Η κωμωδία του ALPHA επιστρέφει και τοκοινό ανυπομονεί για τα νέα επεισόδια.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έρχονται θριαμβευτικά με έναν νέο κύκλο επεισοδίων γεμάτο ανατροπές και ξεκαρδιστικές στιγμές.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο! Τα δύο σόγια είναι έτοιμα να μας χαρίσουν άφθονες στιγμές γέλιου μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Καθώς όλοι ξέρουμε πως όταν συναντιούνται όλοι μαζί, δημιουργείται το απόλυτο οικογενειακό χάος. Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό: Η μοναδική αγάπη πουτους ενώνει.

Ετοιμαστείτε για τις νέες περιπέτειες των πιο λατρεμένων χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης. Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα πρωταγωνιστούν και είναι έτοιμοι για μοναδικές στιγμές που θα χαρίσουν γέλιο.