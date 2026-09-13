Xάος στους δρόμους του Πόρτσμουθ: Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης κυνήγησαν αντιρατσιστές

Άγρια επεισόδια εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Πόρτσμουθ, όταν διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης καταδίωξαν μέλη αντιρατσιστικής συγκέντρωσης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε πεδίο συγκρούσεων.

Οι δύο συγκεντρώσεις είχαν στηθεί αρχικά έξω από το δημαρχείο της πόλης. Τη στιγμή που οι αντιρατσιστές επιχείρησαν να αποχωρήσουν, ομάδα περίπου 100 ατόμων από το μπλοκ κατά της μετανάστευσης κινήθηκε συντονισμένα πίσω τους και τους ακολούθησε στα γύρω στενά. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές για να αποτρέψουν τα χειρότερα, εφαρμόζοντας ειδικούς περιορισμούς που απαγόρευαν ρητά την κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου. Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας 76χρονος που αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, ένας 33χρονος για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, ενώ ένας ακόμη διαδηλωτής συνελήφθη για εκτεταμένες φθορές σε περιπολικό.

Έκρυθμο κλίμα για τις αφίξεις στη Μάγχη

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή χτυπάει κόκκινο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από τις προηγούμενες συγκρούσεις στο Πόρτσμουθ, όταν ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την άφιξη μεταναστών που διέσχισαν τη Μάγχη από τη Γαλλία με μικρά σκάφη, αφήνοντας πίσω τους τραυματίες αστυνομικούς και κατεστραμμένα υπηρεσιακά οχήματα. Οι κινητοποιήσεις στο Πόρτσμουθ αλλά και στο Ντόβερ πυροδοτούνται ευθέως από τις αδιάκοπες ροές λέμβων στις ακτές της νότιας Αγγλίας. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, η ειρηνική διαμαρτυρία παραμένει κατοχυρωμένο δικαίωμα, καμία πράξη βίας όμως δεν θα γίνει ανεκτή.

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