Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam

Η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κι στο Hungary Grand Slam 2026 στη Βουδαπέστη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, επικρατώντας στον τελικό της Βραζιλιάνας Καϊλάνι Καρντόσο με δύο Waza-ari.
  • Το χρυσό αυτό μετάλλιο είναι το τρίτο φετινό της και το πρώτο σε διοργάνωση Grand Slam μέσα στο 2026.
  • Στη διαδρομή της προς το χρυσό, ξεπέρασε σημαντικά εμπόδια όπως τη Νο.8 παγκοσμίως Ίντα Έρικσον στα προημιτελικά και νίκησε την αντίπαλό της στον ημιτελικό παρά την αρχική απώλεια πόντων.
  • Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την αγωνιστική ωριμότητα και την εξαιρετική κατάσταση της 30χρονης Ολυμπιονίκη του Τόκιο.
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Συνεχίζει να συλλέγει διακρίσεις η Ελισάβετ Τελτσίδου, η οποία πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Μετά την πρωτιά στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, στην Ιταλία, η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Hungary Grand Slam 2026 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των -70 κιλών, ολοκληρώνοντας την πορεία της στη διοργάνωση με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ανάμεσα στις αθλήτριες που βρέθηκαν απέναντί της ήταν και σημαντικά ονόματα της κατηγορίας, όμως η Τελτσίδου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ποιότητα, τη δυναμική και την αγωνιστική της ωριμότητα.

Στον μεγάλο τελικό αντιμετώπισε την 22χρονη Βραζιλιάνα Καϊλάνι Καρντόσο και κατάφερε να επικρατήσει με δύο Waza-ari, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια ημέρα κατά την οποία είχε τον απόλυτο έλεγχο των αναμετρήσεών της.

Το χρυσό μετάλλιο στη Βουδαπέστη αποτελεί το τρίτο φετινό μετάλλιο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αλλά και το πρώτο της χρυσό σε διοργάνωση Grand Slam μέσα στη χρονιά. Νωρίτερα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης.

Η πορεία προς την κορυφή ξεκίνησε από τον γύρο των «32», όπου η Τελτσίδου χρειάστηκε λιγότερο από ένα λεπτό για να ξεπεράσει με Ippon τη 27χρονη Βρετανή Κέλι Πέτερσεν Πόλαρντ, η οποία βρίσκεται στο Νο.30 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ελισάβετ Τελτσίδου

Η Ελισάβετ Τελτσίδου

Στη φάση των «16» η Ελληνίδα τζουντόκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ελβετή Τζιόια Βέτερλι και επανέλαβε ουσιαστικά την ίδια εντυπωσιακή εμφάνιση, καθώς πήρε και πάλι τη νίκη με Ippon πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Το δυσκολότερο εμπόδιο μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στα προημιτελικά, απέναντι στη Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Σουηδή Ίντα Έρικσον. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κλειστή και κρίθηκε στο Golden Score, όπου η Τελτσίδου κατάφερε να πάρει τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην τετράδα.

Με την ψυχολογία στα ύψη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε στον ημιτελικό τη Ρουμάνα Σεραφίμα Μόσκαλου. Παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με Yuko, αντέδρασε αποτελεσματικά και βρήκε το Waza-ari που της έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Εκεί ολοκλήρωσε τη σπουδαία ημέρα της με μία ακόμη νίκη, επικρατώντας της Καρντόσο και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Hungary Grand Slam της Βουδαπέστης. Μια ακόμη σημαντική επιτυχία για την 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο, που δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

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