Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

Snapshot Τα μαύρα ρούχα πρέπει να πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, για να διατηρείται η ένταση του χρώματος και να μειώνεται η φθορά.

Η χρήση κρύου νερού και η αποφυγή ανάμειξης με ανοιχτόχρωμα ρούχα βοηθούν στη διατήρηση του χρώματος και στη μείωση της τριβής.

Η περιστροφή των ρούχων από την ανάποδη πριν το πλύσιμο και η αποφυγή υπερφόρτωσης του πλυντηρίου προστατεύουν τις ίνες και το χρώμα.

Το στέγνωμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, προτιμώντας χαμηλές θερμοκρασίες ή φυσικό στέγνωμα για να αποφεύγεται η θερμική φθορά.

Η σωστή φροντίδα των ρούχων παρατείνει τη διάρκειά τους και μειώνει τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Snapshot powered by AI

Τα μαύρα ρούχα είναι δύσκολο να διατηρήσουν την ένταση του χρώματός τους, ωστόσο υπάρχουν κάποια κόλπα για να παρατείνεται τη διάρκεια ζωής του.

Η αποφυγή του υπερβολικά ζεστού νερού και η προσαρμογή κάθε πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα συμβάλλουν στη διατήρηση του χρώματος και στη μείωση της περιττής φθοράς.

Η βασική σύσταση είναι να μην εφαρμόζετε την ίδια ρουτίνα σε όλα τα σκούρα ρούχα. Η Διεθνής Ένωση για την Ετικετοποίηση της Συντήρησης των Υφασμάτων (GINETEX) εξηγεί ότι ο αριθμός μέσα στο σύμβολο πλύσης υποδεικνύει τη μέγιστη θερμοκρασία που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Οι οδηγίες χρήσης, οι οποίες είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο ISO 3758, προβλέπουν κύκλους πλύσης στους 30 °C και 40 °C για έγχρωμα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων των σκούρων, ανάλογα με το υλικό και τον τρόπο πλύσης που επιτρέπει κάθε ρούχο.

Αυτό σημαίνει ότι μια ετικέτα δεν υποχρεώνει να χρησιμοποιείται πάντα η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Η GINETEX επισημαίνει ότι επιτρέπονται οι πιο ήπιες επεξεργασίες και σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Το σύμβολο υποδεικνύει το πιο απαιτητικό επίπεδο που μπορεί να αντέξει το ρούχο χωρίς να υποστεί μη αναστρέψιμες ζημιές. Γι’ αυτό, πριν επιλέξετε το πρόγραμμα, καλό είναι να ελέγξετε τόσο το δοχείο πλύσης όσο και τα σύμβολα στεγνώματος και λεύκανσης.

Θερμότητα και τριβή επιταχύνουν την απώλεια χρώματος

Ένας ειδικός στον οποίο απευθύνθηκε το Reader’s Digest ανέφερε ότι η χρήση υπερβολικά ζεστού νερού αποτελεί ένα συχνό λάθος όσον αφορά στα μαύρα ρούχα. Σύμφωνα με την εξήγησή του, η θερμότητα μπορεί να ευνοήσει την απώλεια της βαφής, ενώ η τριβή μεταξύ των ρούχων μέσα στο κάδο του πλυντηρίου καταπονεί επίσης τις ίνες.

Συνιστάται να επιλέγετε κρύο νερό, όταν το επιτρέπει η ετικέτα, και να αποφεύγετε να αναμιγνύετε μαύρα ρούχα με λευκά ή πολύ ανοιχτόχρωμα. Η ταξινόμηση του φορτίου δεν πρέπει να περιορίζεται στο χρώμα. Ο διαχωρισμός των ευαίσθητων υφασμάτων από τα πιο τραχιά ή βαριά ρούχα μειώνει τη μηχανική επαφή κατά τη διάρκεια του κύκλου.

Επίσης, είναι χρήσιμο να μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, καθώς τα ρούχα χρειάζονται χώρο για να κινούνται και να ξεπλένονται σωστά. Αν γυρίσετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν το πλύσιμο, μπορείτε να προστατέψετε την εξωτερική πλευρά, που είναι το μέρος που εκτίθεται περισσότερο στην τριβή.

Για μια βασική ρουτίνα φροντίδας, τα βήματα μπορούν να ακολουθήσουν την παρακάτω σειρά:

Διαβάστε την ετικέτα πριν το πλύσιμο, το στέγνωμα ή τη χρήση λευκαντικών

Συγκεντρώστε τα μαύρα και σκούρα ρούχα σε ξεχωριστή πλύση

Επιλέξτε τη χαμηλότερη θερμοκρασία που επιτρέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας

Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα πλύσης αν το σύμβολο το απαιτεί ή αν το ύφασμα είναι ευαίσθητο

Αποφύγετε την υπερβολική φόρτωση και διαχωρίστε τα υλικά που προκαλούν μεγαλύτερη τριβή

Το στέγνωμα απαιτεί την ίδια προσοχή με το πλύσιμο

Ο κίνδυνος φθοράς δεν τελειώνει με την αφαίρεση των ρούχων από το πλυντήριο. Η GINETEX χρησιμοποιεί ένα τετράγωνο με έναν κύκλο για να υποδείξει αν επιτρέπεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Ενώ οι κουκκίδες μέσα στο σύμβολο υποδηλώνουν την επιτρεπόμενη θερμική ένταση. Μία κουκκίδα υποδηλώνει διαδικασία χαμηλής θερμοκρασίας· δύο κουκκίδες, κανονική. Αν το σύμβολο είναι διαγραμμένο, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Όταν το ρούχο επιτρέπει τη χρήση στεγνωτηρίου, η τήρηση της υποδεικνυόμενης ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να περιορίσει την έκθεση στη θερμότητα. Εναλλακτικά, το φυσικό στέγνωμα αποφεύγει αυτή τη θερμική διαδικασία, αν και είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες της ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες του κατασκευαστή του ρούχου υπερισχύουν των γενικών συστάσεων, καθώς λαμβάνουν υπόψη το χρώμα, τα φινιρίσματα, τα εξαρτήματα και τη σύνθεσή του.

Η φροντίδα των ρούχων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μειώνει τον αντίκτυπο της καθημερινής χρήσης τους.Η φροντίδα των ρούχων έχει επίσης μια περιβαλλοντική διάσταση. Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) περιλαμβάνει το πλύσιμο με κρύο νερό και το στέγνωμα στον αέρα μεταξύ των πρακτικών που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κατά τη φάση της χρήσης.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΟ οργανισμός επισημαίνει επίσης ότι η παράταση της διάρκειας ζωής των ρούχων μειώνει τον κλιματικό τους αντίκτυπο, καθώς περιορίζει την ανάγκη για γρήγορη αντικατάστασή τους.

Ο στόχος, λοιπόν, δεν είναι να πλένουμε λιγότερο όταν ένα ρούχο χρειάζεται καθαρισμό, αλλά να επιλέγουμε μια επεξεργασία ανάλογη με το βαθμό ρύπανσης και συμβατή με τις οδηγίες του.

Η ετικέτα αποτελεί το σημείο εκκίνησης, ώστε το μαύρο χρώμα να διατηρεί ομοιόμορφη όψη για περισσότερες χρήσεις.