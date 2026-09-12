Φονική πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή - 16 ηλικιωμένοι κάηκαν ζωντανοί

Snapshot Φονική πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή προκάλεσε τον θάνατο 16 ηλικιωμένων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων.

Η φωτιά ξέσπασε στο «Σπίτι της Εδέμ» στην περιφέρεια Αραουκανία, όπου υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες για υγειονομικά προβλήματα.

Μόνο μία υπάλληλος βρισκόταν στο ίδρυμα τη στιγμή της πυρκαγιάς και κατάφερε να εκκενώσει δέκα ενοίκους πριν επεκταθούν οι φλόγες.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, που πιθανόν οφείλονται σε ηλεκτρικό ατύχημα ή ανάφλεξη σόμπας, ενώ η ιδιοκτήτρια ανακρίθηκε ως ύποπτη.

Το γηροκομείο βρισκόταν υπό υγειονομική έρευνα με υπόνοιες παρατυπιών που κρατούν τουλάχιστον επτά χρόνια, ενώ εξετάζεται η προσβασιμότητα των εξόδων διαφυγής. Snapshot powered by AI

Μια τρομακτική πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε έναν οίκο ευγηρίας στη νότια Χιλή αφήνοντας 16 ηλικιωμένους νεκρούς, και τουλάχιστον 10 τραυματίες.

Το «Σπίτι της Εδέμ», στην περιφέρεια Αραουκανία, έγινε παρανάλωμα του πυρός εγκλωβίζοντας τους άτυχους ηλικιωμένους, με τη φωτιά να ξεκινάει από ένα κατάλυμα που είχε συσσωρεύσει καταγγελίες για υγειονομικά προβλήματα από προηγούμενα έτη, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

🇨🇱 | Un incendio devastó un hogar de ancianos en Pitrufquén, Chile, dejando al menos cinco muertos según medios locales, aunque otros reportan nueve. Bomberos continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

pic.twitter.com/tZ2DEnJix4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 12, 2026

Η μόνη υπάλληλος που βρισκόταν εκεί τη στιγμή του συμβάντος κατάφερε να εκκενώσει δέκα ενοίκους πριν οι φλόγες εξαπλωθούν πλήρως. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε άλλο καταφύγιο τις επόμενες ώρες, ενώ οι τραυματίες —τόσο οι ένοικοι όσο και το προσωπικό— μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πιτρουφκέν. Οι έρευνες αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί εάν η εν λόγω υπάλληλος ήταν, πράγματι, το μόνο άτομο που είχε την ευθύνη του καταλύματος κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Ο εισαγγελέας αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την έναρξη της πυρκαγιάς και ανέφερε ως πιθανές αιτίες ένα ηλεκτρικό ατύχημα ή την ανάφλεξη μιας σόμπας. Η ιδιοκτήτρια του χώρου ανακρίθηκε ως ύποπτη, ενώ ερευνάται αν το ίδρυμα είχε άδεια λειτουργίας.

Τα περισσότερα δωμάτια του γηροκομείου βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου, και ερευνάται εάν όλες οι έξοδοι διαφυγής ήταν προσβάσιμες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Πιτρουφκέν, το ίδρυμα ήταν αντικείμενο εν εξελίξει υγειονομικής έρευνας, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι οι παρατυπίες χρονολογούνται τουλάχιστον 7 χρόνια νωρίτερα.