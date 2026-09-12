Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Ισοπαλία μετά από χορταστικό ματς (vids)

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση του «γηραιού» με τους Περιστεριώτες.

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Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Ισοπαλία μετά από χορταστικό ματς (vids)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την 4η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με αρκετές καλές στιγμές, δύο δοκάρια, VAR και σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με τον Τσιλούλη, όμως ο «Γηραιός» απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μάρκεθ και έφτασε κοντά ακόμη και στην ανατροπή.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους πέντε βαθμούς, ενώ η ομάδα των δυτικών προαστίων βρίσκεται στους δύο πόντους.

Η ροή του αγώνα

Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος, με τον Περέα στο 9ο λεπτό να επιχειρεί σουτ από δύσκολη θέση και τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει την μπάλα σε δύο χρόνους.

Στο 20’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ξανά κοντά στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Ούρονεν έκανε εξαιρετική κάθετη κίνηση, πάτησε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα προς την καρδιά της άμυνας, όμως κανείς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη φάση και η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ατρόμητος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Περέα βρήκε την μπάλα και ο Τσιλούλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και τελικά το γκολ μέτρησε, με τον Ατρόμητο να παίρνει το προβάδισμα με 0-1.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 34’ ο Νιζέ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, όμως κανείς δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε.

Στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Ατρόμητος θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Περέα κοντρόλαρε και έστρωσε στον Τσούμπερ, ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το πλασέ του κατέληξε πάνω στον Αθανασιάδη.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Ατρόμητος έφτασε πολύ κοντά στο 0-2. Στο 56’ ο Τσούμπερ έπιασε ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη.

Ο Ηρακλής απάντησε άμεσα και στο 58’ είχε τη δική του μεγάλη στιγμή. Ο Ίβι Λόπεθ έκανε το αριστερό σουτ, η μπάλα πήρε ύψος, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε οριακά μέσα από τη γραμμή. Η φάση εξετάστηκε από το VAR, όμως τελικά αποφασίστηκε ότι δεν υπήρξε γκολ και το 0-1 παρέμεινε.

Ο Γηραιός, πάντως, είχε πλέον τον έλεγχο της αναμέτρησης και πίεζε για την ισοφάριση.

Η επιμονή του Ηρακλή ανταμείφθηκε στο 73’. Ο Ρος έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Μάρκεθ, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη και με τρομερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και στο 74’ είχε ακόμη μία τελική, με τον Κόλιτς να επιχειρεί ένα άτσαλο σουτ που έφυγε άουτ.

Ο Ατρόμητος, ωστόσο, παρέμενε επικίνδυνος και στο 79’ απείλησε με τον Λύρατζη. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων έκανε πολύ καλό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ατρόμητος δημιούργησε νέα σημαντική ευκαιρία. Μουτουσαμί και Τσούμπερ συνεργάστηκαν, ο Τσαντίλας μπήκε στη φάση και βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το σουτ του ήταν ψηλό και κατέληξε άουτ.

Ο Ηρακλής, πάντως, ήταν εκείνος που είχε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το παιχνίδι. Στο 84’ ο Κόγιτς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη, όμως το τελείωμά του ήταν κάκιστο και δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Στο 88' ο Έλληνας κίπερ έκανε μεγάλη απόκρουση σε κεφαλιά του Ίβι Λόπεθ.

Στις καθυστερήσεις ο Ισπανός σκόραρε, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ του Κούστα στην αρχή της φάσης.

Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου).

Κίτρινες: Καϊμπουέ, Μιρ, Ίβι Λόπεθ - Τσιλούλης, Περέα, Πνευμονίδης, Σταυρόπουλος.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νάνου (56’ Μάρκεθ), Καϊμπουέ (46’ Ίβι Λόπεθ), Σουρλής (82’ Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46’ Ραντόγια), Κόλιτς (86' Κούστα).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82’ Λύραζτης), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μουντές (71’ Καραμάνης), Περέα.

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