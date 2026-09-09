Στα άκρα η κόντρα Ηνωμένου Βασιλείου - Ισραήλ: Κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ

Η απόφαση του Ισραήλ να αναστείλει τη λειτουργία του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ σηματοδοτεί τη σοβαρότερη διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο κρατών εδώ και δεκαετίες. 

Νατάσα Παυλοπούλου

Στα άκρα η κόντρα Ηνωμένου Βασιλείου - Ισραήλ: Κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ
NEWSBOMB
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  • Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίποινα στις βρετανικές κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη.
  • Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις που απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς και στοχοποιούν επιχειρήσεις που στηρίζουν την επέκτασή τους.
  • Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για ανοχή σε εκφοβισμό και παρενόχληση Παλαιστινίων από ακραίους εποίκους.
  • Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο σε έντεκα Βρετανούς βουλευτές και τερμάτισε τη βρετανική εμπλοκή στην εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.
  • Η βρετανική πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από έντεκα ακόμη χώρες που συμφώνησαν σε αυστηρότερους εμπορικούς περιορισμούς για την προστασία της λύσης των δύο κρατών.
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Σε πρωτοφανή κρίση έχουν περιέλθει οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηρά αντίποινα μετά την ανακοίνωση βρετανικών κυρώσεων κατά των παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση του Ισραήλ να διατάξει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ σηματοδοτεί το χαμηλότερο σημείο στις επαφές των δύο κρατών εδώ και δεκαετίες.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου για ανοχή στην εθνοκάθαρση Παλαιστινίων από ακραίους εποίκους.Ο Μίλιμπαντ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να «καταγγείλει» την ισραηλινή εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη πριν είναι «πολύ αργά» για να σώσει τη λύση των δύο κρατών.

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Ισραηλινοί οικισμοί και φυλάκια στη Δυτική Όχθη

Η κυβέρνηση είπε, ζύγισε το κόστος και τα οφέλη της ανάληψης δράσης, αλλά «δεν μπορούσε να μείνει άπραγη υπό τον φόβο της ισραηλινής αντίδρασης».«Πολλοί άνθρωποι στη Βρετανία έχουν συγκλονιστεί από τα βάσανα του παλαιστινιακού λαού και θέλουν η κυβέρνηση να αντιδράσει σε ό,τι συμβαίνει» πρόσθεσε. Ο Μίλιμπαντ τόνισε ότι αυτό που έχει ακούσει από φωνές επί τόπου στη Δυτική Όχθη είναι ότι ο παλαιστινιακός λαός «υπέστη εκφοβισμό, παρενόχληση και εκφοβισμό από αυτούς τους τρομοκράτες έποικους». Παρόμοια σχόλια έκανε και ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πρόσθεσε: «Για πολύ καιρό, διστάζαμε να δράσουμε, φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούμε ότι είμαστε αντι-Ισραηλινοί».

Παράλληλα, το Λονδίνο ανακοίνωσε δέσμη κυρώσεων που απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς, στοχοποιεί επιχειρήσεις που στηρίζουν την επέκτασή τους και μπλοκάρει τις σχετικές διαφημίσεις στη χώρα. Ταυτόχρονα, η Βρετανία υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντας ως εξ ολοκλήρου παράνομη την ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη

Οργισμένη η αντίδραση από το Ισραήλ

Η αντίδραση του Τελ Αβίβ υπήρξε άμεση. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, χαρακτήρισε τις βρετανικές κυρώσεις ηθικά διαστρεβλωμένες και κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, ενόψει και των επικείμενων ισραηλινών εκλογών στο τέλος Οκτωβρίου. Εκτός από το λουκέτο στο προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο διαχειρίζεται τις παλαιστινιακές υποθέσεις, το Ισραήλ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε έντεκα Βρετανούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν και στελέχη του Πράσινου Κόμματος.

Παράλληλα, το Ισραήλ έβαλε τέλος στη μακροχρόνια εμπλοκή της Βρετανίας στην εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αποκλείοντας ταυτόχρονα τη χώρα από τη διεθνή αποστολή συντονισμού για τη Γάζα. Ενδεικτικό του οξυμένου κλίματος είναι ότι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και ηγέτης των εποίκων Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσε τον Νετανιάχου να αναγνωρίσει την αξίωση της Αργεντινής στα Νησιά Φώκλαντ, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό, γνωστό στην Αργεντινή ως Νήσοι Μαλβίνας.

Η βρετανική πρωτοβουλία συντονίστηκε με έντεκα ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Νορβηγία, οι οποίες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε αυστηρότερους εμπορικούς περιορισμούς με τους οικισμούς για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Η κίνηση αυτή ακολούθησε τις προαναγγελίες του Ισραήλ για την κατασκευή 1.200 νέων κατοικιών στην ευαίσθητη περιοχή E1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ, μια εξέλιξη που σύμφωνα με το Λονδίνο κόβει στα δύο την επικράτεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο X ότι «η Γαλλία πρόκειται να θέσει τέλος στο εμπόριό της με τους ισραηλινούς οικισμούς στην Παλαιστίνη, μαζί με 11 άλλες χώρες που έχουν επίσης αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις». «Γιατί το κάνουμε αυτό; Eπειδή η Δυτική Όχθη είναι κοντά στην έκρηξη - υπάρχει ξέφρενη επέκταση των οικισμών, μια έξαρση της βίας κατά των Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές πράξεις που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επιβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στο εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς, μετά την κριτική που άσκησε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβάλει κυρώσεις. «Προφανώς, δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους για τις κυρώσεις πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να δούμε τίποτα αποσταθεροποιητικό να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δυτική Όχθη, την ώρα που συμβαίνουν τόσα πολλά στην περιοχή».

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