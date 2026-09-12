Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

Snapshot Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος «Oiti Ultra Trail» διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Οίτη.

Οκτώ δρομείς εγκλωβίστηκαν και βρήκαν καταφύγιο σε καλύβα στην περιοχή «Μαυροτσούμαρο», ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά των εγκλωβισμένων δρομέων από το βουνό.

Η καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης και εθελοντών.

Ένας από τους εγκλωβισμένους δρομείς επικοινώνησε με το 112 πριν εντοπιστούν από τις δυνάμεις διάσωσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Οίτη καθώς διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων από την κακοκαιρία ο αγώνας ορεινού τρεξίματος «Oiti Ultra Trail».

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά δρομέων που εγκλωβίστηκαν. Σε επικοινωνία του Newsbomb με την Πυροσβεστική αναφέρθηκε ότι 8 δρομείς βρήκαν καταφύγιο σε καλύβα στην περιοχή “Μαυροτσούμαρο“, επειδή φοβήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα, και στο σημείο κατευθύνονται συνάμεις του ΠΣ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το Lamianow η σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή οδήγησε στη διακοπή του Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση αθλητών από το βουνό.

Ο αγώνας είχε ξεκινήσει με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, με κατολίσθηση σε σημείο της διαδρομής να καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr ένας εκ των 8 εγκλωβισμένων δρομέων χρειάστηκε να επικοινωνήσει με το 112 μέχρι να εντοπιστεί κάτι που έγινε λίγη ώρα αργότερα.