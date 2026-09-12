Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει την απόκτηση καυσίμου πυραύλων από την ατμόσφαιρα του Άρη

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια προσέγγιση για την παραγωγή καυσίμων πυραύλων απευθείας από τον αέρα του Κόκκινου Πλανήτη.

Πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επιστροφή των αστροναυτών στην πατρίδα τους. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο ACS Catalysis.

Η ατμόσφαιρα στον Άρη αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό καταλύτη χαλκού, το CO2 μετατρέπεται σε μεθάνιο, μια ουσία κατάλληλη για κινητήρες. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη μεταφοράς μεγάλων όγκων καυσίμων από τη Γη, καθιστώντας την αποστολή φθηνότερη και απλούστερη.

Το κύριο εμπόδιο για την παραγωγή καυσίμων στον Άρη είναι η έλλειψη ενός εξελιγμένου συστήματος καθαρισμού παρόμοιου με αυτό που βρίσκεται στη Γη. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν καταλύτη που παράγει το επιθυμητό μεθάνιο με υψηλή επιλεκτικότητα και ουσιαστικά καθόλου ανεπιθύμητες ενώσεις. Ως αποτέλεσμα, το καύσιμο είναι τόσο καθαρό που μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας σε πυραυλοκινητήρες.

Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμη στον πλανήτη μας. Η παραγωγή μεθανίου από διοξείδιο του άνθρακα θα μείωνε την ανάγκη για ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η καύση αυτού του μεθανίου απελευθερώνει CO2 πίσω στην ατμόσφαιρα, επομένως προς το παρόν μιλάμε για το κλείσιμο του κύκλου και όχι για την πλήρη εξάλειψη του αερίου του θερμοκηπίου.

Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αεροπορία, όπου οι βαριές μπαταρίες είναι ακατάλληλες. Το συνθετικό καύσιμο μεθάνιο θα μπορούσε να κάνει τις πτήσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον χωρίς να χρειαστεί να ανακατασκευάσει ολόκληρη την υποδομή. Οι συγγραφείς σχεδιάζουν να βελτιώσουν περαιτέρω τον καταλύτη για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη σταθερότητά του στις συνθήκες του Άρη.

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