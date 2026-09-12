Νέα εποχή στη μελέτη του Ερμή μετά την άφιξη του σκάφος BepiColombo 

Snapshot Η αποστολή BepiColombo της ESA έφτασε επιτυχώς στον Ερμή, καθιστώντας την τρίτη αποστολή στην ιστορία που επισκέπτεται αυτόν τον πλανήτη.

Το ταξίδι διήρκεσε πάνω από 8 χρόνια και περιλάμβανε εννέα βαρυτικές διελεύσεις από άλλους πλανήτες για να επιβραδύνει το σκάφος.

Ο Ερμής περνά περισσότερο χρόνο κοντά στη Γη σε σύγκριση με την Αφροδίτη, παρά την κοινή παρανόηση.

Η αποστολή BepiColombo θα μελετήσει λεπτομερώς τη γεωλογία, τον σιδηρούχο πυρήνα και το μαγνητικό πεδίο του Ερμή με τη βοήθεια 11 προηγμένων οργάνων και συνεργασίας με την ιαπωνική αποστολή Mio.

Στόχος της αποστολής είναι να λύσει τα μυστήρια σχετικά με τη σύνθεση και τις ασυνήθιστες επιφανειακές δομές του πλανήτη. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) γιόρτασε την επιτυχημένη άφιξη της αποστολής BepiColombo στον Ερμή, καθιστώντας τη μόλις το τρίτο διαστημικό σκάφος στην ιστορία που επισκέπτεται τον εσωτερικότερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Παρά τη φαινομενική εγγύτητά του, το ταξίδι διήρκεσε πάνω από 8 χρόνια λόγω της τεράστιας βαρυτικής έλξης του Ήλιου, η οποία καθιστά αδύνατη μια ευθεία πορεία χωρίς τεράστιο εξοπλισμό πρόωσης.

Για να φτάσει στον προορισμό του, το σκάφος βασίστηκε σε συνεχείς διελεύσεις από άλλους πλανήτες, εκμεταλλευόμενο τη βαρύτητά τους για να φρενάρει. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα τέτοιες διελεύσεις, με το σκάφος να διανύει 6 δισεκατομμύρια μίλια. Στο κέντρο ελέγχου στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης άφιξης προκάλεσε πανηγυρισμούς.

Ο Ερμής, παρά την παρανόηση ότι η Αφροδίτη είναι ο κοντινότερος γείτονάς μας, περνά περισσότερο χρόνο κοντά στη Γη κατά τη διάρκεια της τροχιάς του. Προηγούμενες αποστολές, όπως το Mariner 10 και το MESSENGER της NASA, είχαν αποκαλύψει στοιχεία για το ασθενές μαγνητικό πεδίο, τις ακραίες θερμοκρασίες και τα αποθέματα νερού-πάγου στους πόλους, ωστόσο πολλά παραμένουν ανεξήγητα.

Το BepiColombo, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Ιταλό μαθηματικό και μηχανικό Τζουζέπε «Μπέπι» Κολόμπο, θα επιχειρήσει να λύσει τα μυστήρια γύρω από τους σχηματισμούς της επιφάνειας, τις ασυνήθιστες «λοβωτές ρακοειδείς» προεξοχές, την υψηλή περιεκτικότητα του πυρήνα σε σίδηρο και τη φύση του μαγνητικού πεδίου. Με τα 11 προηγμένα όργανα του MPO και τις παρατηρήσεις μαγνητόσφαιρας από το Mio της JAXA, η αποστολή υπόσχεται να προσφέρει τις πιο λεπτομερείς γνώσεις για έναν από τους λιγότερο κατανοητούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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