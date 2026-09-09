Λύθηκε το μυστήριο για το πώς δημιουργήθηκε το Φεγγάρι: Συνέβη μόλις σε 5 ώρες

Μία ανατροπή για τη δημιουργία της Σελήνης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Λύθηκε το μυστήριο για το πώς δημιουργήθηκε το Φεγγάρι: Συνέβη μόλις σε 5 ώρες
WHAT THE FACT
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  • Η νέα μελέτη δείχνει ότι η Σελήνη μπορεί να σχηματίστηκε μέσα σε περίπου πέντε ώρες μετά τη σύγκρουση μεταξύ της Γης και του πλανήτη Θεία.
  • Η θερμοκρασία και η γεωλογική αντοχή των πλανητών πριν τη σύγκρουση επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης και τη διαμόρφωση της Σελήνης.
  • Οι θερμότεροι πλανήτες διαλύονται πιο εύκολα, ενώ οι ψυχρότεροι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν άθικτοι μετά τη σύγκρουση.
  • Η μελέτη εξηγεί πιθανές διαφορές στη σύνθεση και τις πτητικές ουσίες της Σελήνης, υποδεικνύοντας κοινή προέλευση της Γης και της Θείας από τον ίδιο πρωτοπλανητικό δίσκο.
  • Τα ευρήματα ενδέχεται να βοηθήσουν στην ακριβέστερη χρονολόγηση και κατανόηση της πρόσκρουσης που οδήγησε στη δημιουργία του σεληνιακού δορυφόρου.
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Μία νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει την εκδοχή που επικρατούσε στην επιστημονική κοινότητα για τη δημιουργία της Σελήνης.

Η ισχύουσα θεωρία θέλει τη Σελήνη να δημιουργήθηκε όταν ένας πλανήτης στο μέγεθος του Άρη, ονόματι Θεία, συγκρούστηκε με τη νεαρή Γη, εκτοξεύοντας τεράστιες ποσότητες λιωμένου βράχου στο διάστημα.

Θεωρούταν ότι αυτό το υλικό συσσωρεύτηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών για να σχηματίσει τον σεληνιακό μας δορυφόρο.

Ωστόσο, μια ομάδα από το Southwest Research Institute και το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη πιθανότητα. Χρησιμοποιώντας ισχυρές υπολογιστικές προσομοιώσεις, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι, σε ορισμένα σενάρια, ένα σε μεγάλο βαθμό άθικτο φεγγάρι προέκυψε εκπληκτικά γρήγορα μετά τη σύγκρουση.

Ο καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να ήταν η θερμοκρασία. «Ανάλογα με το πόσο καυτές είναι η Γη και η Θεία πριν από τη σύγκρουση, μια πρόσκρουση μπορεί να καταστρέψει τη Θεία και να δημιουργήσει αυτόν τον τεράστιο δίσκο από συντρίμμια που τελικά σχηματίζει τη Σελήνη», δήλωσε η Δρ. Adeene Denton. «Όμως, όταν χρησιμοποίησα τις ίδιες παραμέτρους με την αρχική μοντελοποίηση της πρόσκρουσης – μέχρι και τις δομές ίσης θερμοκρασίας στο εσωτερικό και των δύο σωμάτων – μέσα σε περίπου πέντε ώρες, προέκυψε μια άθικτη Σελήνη.»

Η ομάδα ανακάλυψε ότι οι γεωλογικές ιδιότητες των πλανητών που συγκρούονται παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι συμβαίνει μετά την πρόσκρουση. Τα προηγούμενα μοντέλα αντιμετώπιζαν σε μεγάλο βαθμό τους πλανήτες ως σώματα που συμπεριφέρονται σαν υγρά και αγνοούσαν την αντοχή των πετρωμάτων τους. Όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη την αντοχή των πλανητικών υλικών και τη θερμοκρασία τους, διαπίστωσαν δραματικά διαφορετικά αποτελέσματα.

Οι θερμότεροι πλανήτες είναι πιο αδύναμοι και διαλύονται πιο εύκολα, ανέφεραν. Αντίθετα, οι ψυχρότεροι πλανήτες είναι πιο ανθεκτικοί και έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από την πρόσκρουση χωρίς να διαλυθούν.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό *Astrophysical Journal Letters*, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της πλανητικής επιστήμης: πότε ακριβώς συνέβη η σύγκρουση που οδήγησε στη δημιουργία της Σελήνης.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μελέτη αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην εξήγηση ορισμένων από τα αινιγματικά χαρακτηριστικά της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στη σύνθεσή της και της ποσότητας των πτητικών ουσιών που περιέχει.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η Θεία και η νεαρή Γη σχηματίστηκαν από μια κοινή περιοχή του πρωτοπλανητικού δίσκου. Ο Άρης, από την άλλη πλευρά, έχει διαφορετική σύνθεση από τη Γη και τη Σελήνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι αρχικά σχηματίστηκε πιο μακριά.

«Επειδή η Γη και ο Άρης σχηματίστηκαν στην ίδια γειτονιά του ηλιακού συστήματος, είναι σαν αδέλφια», είπε ο Δρ Ντέντον. «Η Σελήνη και η Γη είναι σαν ετεροζυγωτικά δίδυμα»

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