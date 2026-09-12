Κοιμάστε με το φως ανοιχτό; Νέα μελέτη προειδοποιεί για κινδύνους

Snapshot Η έκθεση σε υπερβολικό φως τη νύχτα προκαλεί σταδιακή πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και μείωση του εσωτερικού όγκου της, επηρεάζοντας αρνητικά την καρδιακή λειτουργία.

Τα σημάδια εξασθενημένων μυοκαρδιακών συσπάσεων που σχετίζονται με το φως τη νύχτα αποτελούν πρώιμο δείκτη μελλοντικής καρδιακής ανεπάρκειας.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 11.071 ατόμων που φορούσαν αισθητήρες φωτός και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς μετά από τρία χρόνια.

Η μείωση της νυχτερινής έκθεσης στο φως προτείνεται ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή καρδιαγγειακών παθήσεων.

Συνιστώνται πρακτικές όπως χρήση χοντρών κουρτινών, απαλός φωτισμός, απενεργοποίηση LED και φωτισμός δρόμων με χαμηλή ένταση για την προστασία της καρδιάς. Snapshot powered by AI

Πολλοί άνθρωποι κοιμούνται υπό το φως ενός νυχτερινού φωτιστικού, μιας οθόνης ή των φώτων του δρόμου.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το ανεπαρκές σκοτάδι στην κρεβατοκάμαρα οδηγεί σε καρδιακές παραμορφώσεις και απώλεια συσταλτικότητας με την πάροδο των ετών. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Tulane στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι σε άτομα που εκτίθενται σε υπερβολικό φως τη νύχτα, η καρδιακή λειτουργία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη περιελάμβανε δεδομένα από 11.071 άτομα από την UK Biobank. Για επτά συνεχόμενες ημέρες, φορούσαν αισθητήρες φωτός στους καρπούς τους για να καταγράφουν τα επίπεδα φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες. Τρία χρόνια αργότερα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς για να αξιολογηθεί λεπτομερώς η δομή και η λειτουργία της. Οι ερευνητές συνέκριναν όσους κοιμόντουσαν με φωτισμό φωτεινότερο από 3 lux με εκείνους των οποίων τα υπνοδωμάτια ήταν πρακτικά σκοτεινά τη νύχτα.

Στα άτομα της πρώτης ομάδας, το τοίχωμα της αριστερής κοιλίας σταδιακά πάχυνε. Ο εσωτερικός όγκος αυτής της κοιλότητας μίκρυνε. Εμφανίστηκαν επίσης σημάδια εξασθενημένων μυοκαρδιακών συσπάσεων κατά τους καρδιακούς παλμούς. Αυτό είναι ένα από τα πρώιμα σημάδια μελλοντικής καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτή η αναδιάρθρωση επηρέασε τόσο τη δεξιά κοιλία όσο και τον αριστερό κόλπο.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτή είναι η πρώτη μελέτη αυτού του είδους. Καταδεικνύει ότι το υπερβολικό φως τη νύχτα πυροδοτεί την καρδιακή αναδιάρθρωση. Αυτή είναι η αντίδραση του οργανισμού σε παρατεταμένο στρες ή μυοκαρδιακή βλάβη, αλλά μακροπρόθεσμα, αποδυναμώνει την καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Η μείωση της έκθεσης στο φως τη νύχτα θα πρέπει να θεωρείται προληπτικό μέτρο κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι ειδικοί παροτρύνουν τους γιατρούς να ρωτούν για τις συνθήκες ύπνου των ασθενών: πόσο καλά φωτισμένο είναι το υπνοδωμάτιό τους, αν εργάζονται τη νύχτα και πόση ώρα περνούν κοιτάζοντας μια οθόνη μετά το ηλιοβασίλεμα.

Συνιστούν απλές συστάσεις: χοντρές κουρτίνες, απαλό φωτισμό κοντά στο κρεβάτι και απενεργοποίηση των φώτων LED στις συσκευές. Σε αστικές περιοχές, οι λάμπες με οθόνες, τα φώτα σε ζεστά χρώματα και τα φώτα του δρόμου με μειωμένη φωτεινότητα ή που ενεργοποιούνται από αισθητήρες κίνησης μπορούν να βοηθήσουν. Οι επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι το σκοτάδι είναι σημαντικό για την υγεία της καρδιάς.

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