Ενδοοικογενειακή βία: 100 καταγγελίες τη μέρα στην Αττική - Έρχεται βραχιολάκι για τους δράστες

Το 25%-30% των καταγγελιών οδηγεί σε συλλήψεις, με περίπου 13.000 συλλήψεις να έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο έτος

Μιχάλης Παπαδάκος

Ενδοοικογενειακή βία: 100 καταγγελίες τη μέρα στην Αττική - Έρχεται βραχιολάκι για τους δράστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Αττική καταγγέλλονται καθημερινά περίπου 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
  • Το 25%-30% των καταγγελιών οδηγεί σε συλλήψεις, με περίπου 13.000 συλλήψεις να έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο έτος.
  • Υπάρχουν 64 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα που παρέχουν προστασία και φιλοξενία στα θύματα.
  • Εισάγεται η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού για δράστες με περιοριστικό όρο μη προσέγγισης των θυμάτων.
  • Σε περίπτωση παραβίασης της απόστασης από τον δράστη, ενεργοποιείται άμεση ειδοποίηση στο θύμα και την Αστυνομία.
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Τουλάχιστον 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζουν καθημερινά τα αρμόδια γραφεία της ΕΛΑΣ ανά την Αττική, όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας παράλληλα και νέες δράσεις της Αστυνομίας για την προστασία των θυμάτων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα των γυναικοκτονιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις καταγγελίες που γίνονται καθημερινά, σημειώνοντας ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα. Όπως είπε, περίπου το 25%-30% των περιστατικών οδηγεί σε συλλήψεις, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάθε μέρα, κάθε 24ωρο, σώζονται ανθρώπινες ζωές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να εξαφανιστεί πλήρως, αλλά μπορεί να περιοριστεί.

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα 64 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, μέσω των οποίων τα θύματα μπορούν να ζητήσουν προστασία και φιλοξενία.

«Προχωράμε στο βραχιολάκι για τους δράστες»

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η πολιτειακή ηγεσία του ΥΠΡΟΠΟ προχωρά στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού για περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί στον δράστη περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει το θύμα.

Πέραν του panic button, το οποίο μπορεί να έχουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προστίθεται άλλη μια δικλείδα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορούν οι θύτες να πλησιάσουν και να βλάψουν τα θύματά τους.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που ο δράστης παραβιάσει την απόσταση που έχει οριστεί από τον εισαγγελέα, θα υπάρχει άμεση ειδοποίηση τόσο του θύματος όσο και της Αστυνομίας. Στόχος, όπως είπε, είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προστασία των θυμάτων.

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