Τι συμβαίνει στο στήθος της γυναίκας όταν κοιμάται φορώντας σουτιέν

Snapshot Ο ύπνος με σουτιέν δεν προκαλεί καρκίνο του μαστού ούτε αποτρέπει τη χαλάρωση του στήθους.

Ένα άνετο, σωστά εφαρμοσμένο σουτιέν μπορεί να μειώσει την κίνηση και τον πόνο στον μαστό κατά τον ύπνο.

Σφιχτό, βρώμικο ή κακώς εφαρμοσμένο σουτιέν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό δέρματος και παγίδευση υγρασίας.

Κατά τον θηλασμό, το σουτιέν πρέπει να είναι άνετο και να μην ασκεί πίεση για να αποφευχθούν φραγμένοι γαλακτοφόροι πόροι.

Συνιστάται η χρήση καθαρού, μαλακού σουτιέν από αναπνεύσιμο ύφασμα, χωρίς απαραίτητα μπανέλα, για καλύτερη άνεση στον ύπνο. Snapshot powered by AI

Ο ύπνος φορώντας σουτιέν δεν είναι γενικά ούτε αποκλειστικά καλός, ούτε και επιβλαβής. Για τις περισσότερες γυναίκες, ένα άνετο σουτιέν μπορεί να μειώσει την κίνηση ή τον πόνο στον μαστό, ενώ ένα που είναι σφιχτό, βρώμικο ή κακώς εφαρμοσμένο μπορεί να προκαλέσει πίεση, ερεθισμό του δέρματος και παγίδευση υγρασίας.

Δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ο ύπνος με σουτιέν προκαλεί καρκίνο του μαστού ή αποτρέπει τη χαλάρωση του στήθους.

Είναι ο ύπνος με σουτιέν κακός για το στήθος σας;

Για τις περισσότερες γυναίκες, όχι. Η απόφαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άνεση και την προσωπική προτίμηση. Ένα μαλακό, σωστά εφαρμοσμένο σουτιέν μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες με ευαισθησία στο στήθος, μεγαλύτερους μαστούς ή δυσφορία από την κίνηση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μια μελέτη που περιελάμβανε περισσότερες από 1.500 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου καρκίνου του μαστού και της χρήσης με μπανέλας, του μεγέθους του σουτιέν, της ηλικίας κατά την πρώτη τακτική χρήση του σουτιέν ή των ωρών καθημερινής χρήσης. Εντούτοις, η μελέτη δεν σχεδιάστηκε ειδικά για τον ύπνο με σουτιέν, επομένως τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένουν περιορισμένα, αλλά δεν παρέχει καμία υποστήριξη για τους ισχυρισμούς ότι η παρατεταμένη χρήση σουτιέν προκαλεί καρκίνο του μαστού.

Μπορεί ο ύπνος με σουτιέν να ερεθίσει το δέρμα;

Ναι, εάν το σουτιέν δημιουργεί τριβή, πίεση ή υγρασία. Ένα σφιχτό σουτιέν μπορεί να αφήσει πόνο ή σημάδια, ενώ το υγρό ή άπλυτο ύφασμα μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κάτω από μεγαλύτερους μαστούς, όπου η θερμότητα, η εφίδρωση και το τρίψιμο μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ερεθισμού. Οι ειδικοί συνιστούν να διατηρείτε το δέρμα της περιοχής στεγνό και να φοράτε ένα καθαρό, εφαρμοστό, υποστηρικτικό σουτιέν, κατά προτίμηση από ένα υλικό «που αναπνέει», όπως το βαμβάκι. Ένα σουτιέν μπορεί επομένως είτε να μειώσει την τριβή είτε να επιδεινώσει τον ερεθισμό ανάλογα με την εφαρμογή, το ύφασμα και την καθαριότητά του.

Η χρήση σουτιέν τη νύχτα αποτρέπει τη χαλάρωση του στήθους;

Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι το πετυχαίνει. Η έρευνα για την πτώση του στήθους υποδεικνύει, αντίθετα, παράγοντες όπως:

ηλικία

υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος

μεγαλύτερο μέγεθος στήθους

εγκυμοσύνη

σημαντική απώλεια βάρους

κάπνισμα

Ένα σουτιέν μπορεί να υποστηρίξει προσωρινά τον ιστό του μαστού ενώ φοριέται, αλλά αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι η χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλάζει μόνιμα το σχήμα του μαστού.

Οπότε ο ύπνος με σουτιέν μπορεί να επηρεάσει την άνεση και την υποστήριξη, αλλά οι ισχυρισμοί για την πρόληψη της χαλάρωσης δεν είναι τεκμηριωμένοι.

Τι γίνεται αν θηλάζετε;

Ένα σουτιέν ύπνου μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή να συγκρατεί τα μαξιλαράκια θηλασμού στη θέση τους, αλλά δεν πρέπει να σας σφίγγει. Η πίεση από ένα σφιχτό σουτιέν ή ρούχα μπορεί να συμβάλει σε φραγμένους γαλακτοφόρους πόρους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μαστίτιδα.

Επιλέξτε ένα άνετο σουτιέν εάν θέλετε υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέα ερυθρότητα του μαστού, έντονος πόνος, μια ζεστή πρησμένη περιοχή ή συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη κατά τη διάρκεια του θηλασμού χρήζουν ιατρικής εξέτασης.

Τι είδους σουτιέν είναι καλύτερο για ύπνο;

Επιλέξτε ένα καθαρό, μαλακό σουτιέν από ύφασμα «που αναπνέει» και το οποίο εφαρμόζει άνετα, χωρίς να «σκάβει στο δέρμα». Η μπανέλα δεν είναι απαραίτητη για τον ύπνο και μπορεί να είναι άβολη για ορισμένες γυναίκες.

Μετά από τυχόν χειρουργική επέμβαση στο στήθος, ακολουθήστε τις οδηγίες του χειρουργού. Ορισμένες επεμβάσεις απαιτούν συγκεκριμένου τύπου υποστήριξη ή συμπίεση τη νύχτα και ειδικά κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο ύπνος φορώντας σουτιέν με μπανέλα να προκαλέσει καρκίνο του μαστού;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό. Έρευνες που εξετάζουν τη χρήση σουτιέν με μπανέλα και τις συνολικές συνήθειες χρήσης σουτιέν δεν έχουν βρει κάποια συσχέτιση με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Πρέπει να βγάζω το σουτιέν αν αφήνει σημάδια;

Τα επίμονα βαθιά σημάδια, το μούδιασμα, ο πόνος και ο ερεθισμός υποδηλώνουν ότι το σουτιέν είναι πολύ σφιχτό ή δεν εφαρμόζει σωστά. Ένα πιο απαλό, λιγότερο περιοριστικό στυλ, ή ο ύπνος χωρίς σουτιέν, είναι προτιμότερο.

Συμπέρασμα

Για τις περισσότερες γυναίκες, δεν συμβαίνει τίποτα ιατρικά σημαντικό απλώς και μόνο επειδή κοιμούνται φορώντας σουτιέν. Η επιλογή αφορά κυρίως την άνεση. Ένα σουτιέν με καλή εφαρμογή μπορεί να μειώσει την κίνηση και την τριβή, ενώ ένα σφιχτό ή νωπό μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και, κατά τη διάρκεια του θηλασμού, να ασκήσει ανεπιθύμητη πίεση στο στήθος. Πάντως, δεν προκαλεί καρκίνο του μαστού και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η χρήση ενός κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτρέπει τη χαλάρωση.

Πηγές: