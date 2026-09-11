Μεγάλη Βρετανία: Σταμάτησε κλέφτρα έξω από σούπερ μάρκετ και την παρέσυρε το αυτοκίνητο διαφυγής

Μητέρα δύο παιδιών περιγράφει τη στιγμή που προσπάθησε να σταματήσει μία γυναίκα που έκλεβε από σούπερ μάρκετ, για να καταλήξει να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο με το οποίο εκείνη διέφευγε.

Η Χέιλι Μπους είχε μπει στο τοπικό κατάστημα Co-op στο Πάλτον του Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για να αγοράσει γάλα, όταν ένας υπάλληλος την ενημέρωσε ότι μια γυναίκα έπαιρνε από τα ράφια πακέτα με μπριζόλες και ακριβά επώνυμα προϊόντα.

Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε τον εργαζόμενο να φωνάζει «όχι, σταμάτα» και είδε τη γυναίκα να βγαίνει βιαστικά από το σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχει πληρώσει για τα προϊόντα που είχε βάλει στο καλάθι της.

«Έτρεξα πίσω της και της φώναξα: “Αν δυσκολεύεσαι οικονομικά, θα πληρώσω εγώ για τα πράγματα που πήρες”», δήλωσε η 36χρονη. «Μου είπε “πρέπει να πάω στον σύντροφό μου” και πήγε να μπει σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα, ενώ εγώ κρατούσα το καλάθι.

Την άκουσα να λέει στον άνδρα που βρισκόταν στη θέση του οδηγού “φύγε” και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι το αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν και να με παρασύρει στο έδαφος, με το πόδι μου να έχει σφηνώσει κάτω από τον μπροστινό τροχό».

Η Μπους φώναξε στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος, ωστόσο, προχώρησε το όχημα προς τα εμπρός και εγκατέλειψε το πάρκινγκ, έχοντας τη γυναίκα που φέρεται να είχε κλέψει στη θέση του συνοδηγού.

«Σηκώθηκα και περπάτησα σε κατάσταση σοκ. Νομίζω πως στη συνέχεια ξέσπασα σε κλάματα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε συμβεί και ένιωσα τυχερή που τελικά έμεινα μόνο με μώλωπες στο πόδι», ανέφερε.

Η Μπους, η οποία διατηρεί το καφέ The Hub κοντά στο κατάστημα Co-op που έγινε στόχος, περιέγραψε την κατάσταση με την κλοπή στα καταστήματα ως «εφιάλτη».

«Είναι εφιάλτης παντού. Ο κόσμος απελπίζεται. Ο υπάλληλος του καταστήματος μου είπε ότι πιστεύει πως η ίδια γυναίκα είχε χτυπήσει άλλα τέσσερα καταστήματα στην περιοχή. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό· κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα», είπε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες δύο ατόμων με τα οποία επιθυμεί να επικοινωνήσει στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μια άγνωστη γυναίκα έφυγε από το κατάστημα Co-op στην οδό Hill Court, στο Πάλτον, έχοντας μαζί της ένα καλάθι με τρόφιμα για τα οποία δεν είχε πληρώσει, μεταξύ 11 π.μ. και 12 μ.μ. στις 3 Σεπτεμβρίου.

Μια γυναίκα γύρω στα 30, η οποία βρισκόταν στο σημείο, επιχείρησε να παρέμβει, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε σύγκρουση με ένα μαύρο φορτηγάκι Vauxhall Combo, με το οποίο ο άγνωστος άνδρας οδηγός διέφυγε μαζί με τη φερόμενη ως δράστιδα.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία αναζητά μια λευκή γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά, η οποία φορούσε πράσινο φόρεμα και γκρι φλις. Ο δεύτερος άνθρωπος που αναζητείται είναι ένας λευκός άνδρας με κοντά, κομμένα μαλλιά, ο οποίος φορούσε μπλε τζιν και γκρι φούτερ με κουκούλα.