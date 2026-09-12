Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις

Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Μάνος Χατζηγιάννης

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το γάντι σήκωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έπειτα από τη σημερινή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει.

Υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται.Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86 αλλά στην τρέχουσα Βουλή, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.

Ταυτόχρονα υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες.Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ταινία «Woman Unknown» κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Ισοπαλία μετά από χορταστικό ματς (vids)

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»

22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

21:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχαιρετώντας τον Σπύρο Χαλβατζή: Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

21:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια

20:58ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε στο ίδιο κύκλωμα - 26,8 κιλά σε υπό ανέγερση οίκημα

20:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτο εσύ σούπερ σταρ: Νέα πρωτιά Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με 8,35μ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Πού αλλού βρέχει - Βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

20:38ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Σκοτώθηκε 4χρονο αγοράκι πέφτοντας από τον 6ο όροφο

21:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ