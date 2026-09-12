Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αβάσιμο το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και κατήγγειλε ότι η ΝΔ φοβάται τη δημοκρατική εναλλαγή.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησής του με έμφαση σε κοινωνικά και οικονομικά μέτρα.

Δεσμεύτηκε για προώθηση 7 τομών στους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης για βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Οι τομές περιλαμβάνουν αντιμετώπιση της ακρίβειας, βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος και στήριξη οικογένειας και δημογραφικού.

Προβλέπεται αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και κράτος βασισμένο στην αξιοκρατία και διαφάνεια. Snapshot powered by AI

«Θα είναι το τελευταίο μίλι της ΝΔ στην κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται νέα πορεία», διεμήνυσε από το Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην ομιλία του παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι: Έθεσαν το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι, λίγη ντροπή, δεν είναι εθνικός κίνδυνος η δημοκρατική εναλλαγή

«Δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους έξι μήνες θα προχωρήσουμε σε 7 τομές που θα βελτιώσουν την ζωή του πολίτη», είπε και τις παρουσίασε:

-Αντιμετώπιση ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά

-Σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο

-Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, καλύτερες συντάξεις

-Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος

-Προσιτή στέγη και στήριξη της οικογένειας και λύση του δημογραφικού

-Αναγέννηση δημόσιας Παιδείας και Υγείας

-Κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας

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