Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι

Λίγη ντροπή, δεν είναι εθνικός κίνδυνος η δημοκρατική εναλλαγή, πρόσθεσε

Μάνος Χατζηγιάννης

Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αβάσιμο το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και κατήγγειλε ότι η ΝΔ φοβάται τη δημοκρατική εναλλαγή.
  • Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησής του με έμφαση σε κοινωνικά και οικονομικά μέτρα.
  • Δεσμεύτηκε για προώθηση 7 τομών στους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης για βελτίωση της ζωής των πολιτών.
  • Οι τομές περιλαμβάνουν αντιμετώπιση της ακρίβειας, βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος και στήριξη οικογένειας και δημογραφικού.
  • Προβλέπεται αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και κράτος βασισμένο στην αξιοκρατία και διαφάνεια.
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«Θα είναι το τελευταίο μίλι της ΝΔ στην κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται νέα πορεία», διεμήνυσε από το Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην ομιλία του παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι: Έθεσαν το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι, λίγη ντροπή, δεν είναι εθνικός κίνδυνος η δημοκρατική εναλλαγή

«Δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους έξι μήνες θα προχωρήσουμε σε 7 τομές που θα βελτιώσουν την ζωή του πολίτη», είπε και τις παρουσίασε:

-Αντιμετώπιση ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά

-Σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο

-Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, καλύτερες συντάξεις

-Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος

-Προσιτή στέγη και στήριξη της οικογένειας και λύση του δημογραφικού

-Αναγέννηση δημόσιας Παιδείας και Υγείας

-Κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας

Νίκος Ανδρουλάκης

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