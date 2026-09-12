Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι
Λίγη ντροπή, δεν είναι εθνικός κίνδυνος η δημοκρατική εναλλαγή, πρόσθεσε
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- Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αβάσιμο το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και κατήγγειλε ότι η ΝΔ φοβάται τη δημοκρατική εναλλαγή.
- Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησής του με έμφαση σε κοινωνικά και οικονομικά μέτρα.
- Δεσμεύτηκε για προώθηση 7 τομών στους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης για βελτίωση της ζωής των πολιτών.
- Οι τομές περιλαμβάνουν αντιμετώπιση της ακρίβειας, βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος και στήριξη οικογένειας και δημογραφικού.
- Προβλέπεται αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και κράτος βασισμένο στην αξιοκρατία και διαφάνεια.
«Θα είναι το τελευταίο μίλι της ΝΔ στην κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται νέα πορεία», διεμήνυσε από το Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στην ομιλία του παρουσίασε επτά πυλώνες για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι: Έθεσαν το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι, λίγη ντροπή, δεν είναι εθνικός κίνδυνος η δημοκρατική εναλλαγή
«Δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους έξι μήνες θα προχωρήσουμε σε 7 τομές που θα βελτιώσουν την ζωή του πολίτη», είπε και τις παρουσίασε:
-Αντιμετώπιση ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά
-Σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο
-Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, καλύτερες συντάξεις
-Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος
-Προσιτή στέγη και στήριξη της οικογένειας και λύση του δημογραφικού
-Αναγέννηση δημόσιας Παιδείας και Υγείας
-Κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας