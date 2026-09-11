Ανδρουλάκης: Η ΔΕΘ ευκαιρία να παρουσιάσουμε το όραμα μάς πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την Ελλάδα στην 90ή ΔΕΘ, εστιάζοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και την καινοτομία.

Τόνισε την ανάγκη για βελτίωση της χρηματοδότησης, της καθοδήγησης και της δικτύωσης ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και να παραμείνει το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα.

Υπογράμμισε ότι η ΔΕΘ δεν πρέπει να είναι απλά φόρουμ παρουσίασης μέτρων, αλλά ευκαιρία για πολιτικό όραμα και σύγκριση της Ελλάδας με σύγχρονες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Επισήμανε την ανάγκη βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικά για περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση.

Δήλωσε ότι το κράτος και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον, αποφεύγοντας τη στασιμότητα και την απαξίωση. Snapshot powered by AI

Το Σάββατο το πρωί, στις 11.00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί την 90ή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιηγηθεί στα περίπτερα.

Στις 19.00 θα μιλήσει προς τους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Την Κυριακή, στις 12.00 ο κ. Ανδρουλάκης, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Την Παρασκευή, ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε το Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη» Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία.

Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της «Τεχνόπολης», Τάσο Τζήκα, και συζήτησε με νέες και νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε startups.

Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει και τόνισε:

«Το να εξελιχθεί μία καινοτόμα ιδέα σε ανταγωνιστική, ανθεκτική και εξωστρεφή επιχείρηση δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει συμβουλευτική, δεν υπάρχει ένα κράτος που έχει οργανώσει το περιβάλλον ώστε να μείνει στη χώρα ένα κρίσιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Το κρίσιμο τρίπτυχο καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδότηση ώστε η καινοτομία να ανθίσει σε κάθε γωνιά της χώρας».

Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus group και τις δημοσκοπήσεις. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμα μας πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό; Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία; Ή θέλουμε τον τουρισμό με το βραχιολάκι και έναν πρωτογενή τομέα όπου θα εξάγουμε προϊόντα στο εξωτερικό και θα επιστρέφουν μεταποιημένα στη χώρα, χάνοντας πραγματικά μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει όλη η ελληνική περιφέρεια; Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι υπεκφυγή. Τι πετυχαίνουμε με αυτό; Να λέμε ότι πάμε καλύτερα γιατί τα στοιχεία είναι καλύτερα από την καταστροφή που βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Πορτογαλία του σήμερα, με την Ισπανία του σήμερα, με τα Βαλκάνια του σήμερα, αν θέλουμε να ξεβολευτούμε και να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Διότι, εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή».

Έδωσε, επίσης, έμφαση στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης και υπογράμμισε:

«Πώς θα κάνουμε περιφερειακή ανάπτυξη για να μείνουν τα παιδιά στη Δυτική Μακεδονία της οποίας το ΑΕΠ καταρρέει λόγω της απολιγνιτοποίησης, αν δεν βάλουμε στο πεδίο της ανάπτυξης τέτοιες πρωτοβουλίες; Το κράτος, λοιπόν, πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να σχεδιάσει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε, αρκεί να χτίσουμε με καλύτερους όρους».

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν η υπεύθυνη του κύκλου Ανάπτυξης 'Αννα Διαμαντοπούλου, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Στέφανος Κομνηνός, οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς, Μιχάλης Χουρδάκης και ο Χρήστος Παπαστεργίου επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

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