Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

Η μητέρα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο από τα δαγκώματα του ζώου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η μητέρα Μπρίτανι Κάρντιναλ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο από κογιότ ενώ προσπαθούσε να σώσει την 4χρονη κόρη της.
  • Η επίθεση συνέβη στο Σουράιζ της Αριζόνα, όπου η μητέρα χρησιμοποίησε μια σαγιονάρα για να απωθήσει το ζώο.
  • Παρά τους τραυματισμούς, η μητέρα κατάφερε να προστατεύσει την κόρη της, η οποία βγήκε αλώβητη από το περιστατικό.
  • Η επίθεση ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση κογιότ σε άνθρωπο στην περιοχή του Φοίνιξ από τον Δεκέμβριο του 2023.
  • Οι αρχές απομάκρυναν κογιότ από την περιοχή και τα εξετάζουν για λύσσα, ενώ επαίνεσαν τη μητέρα για την αντίδρασή της.
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Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία μητέρα προσπαθώντας να σώσει τη μόλις 4ων ετών κόρη της από τα δόντια ενός άγριου κογιότ.

Η 36χρονη Μπρίτανι Κάρντιναλ υπέστη σοβαρά τραύματα, όταν το εξαγριωμένο κογιότ της έσφιξε τα σαγόνια στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν έξω και πέταγε χαρταετό με το παιδί της.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε στο Σουράιζ της Αριζόνα, στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν η Μπρίτανι άκουσε ξαφνικά τη διαπεραστική κραυγή του παιδιού της, όταν αντίκρυσε ένα κογιότ να του επιτίθεται.

Αντιδρώντας αμέσως, έβγαλε τη σαγιονάρα από το πόδι της και άρχισε να τη χτυπάει προς το θηρίο, ενώ ούρλιαζε με όλη τη δύναμη της.

«Δεν νομίζω καν ότι σκέφτηκα κάτι. Νομίζω ότι, όπως κάθε μαμά, προσπαθείς να προστατέψεις το παιδί σου.» δήλωσε για τη φρικτή εμπειρία της η Μπρίτανι στο WWNY-TV.

Εν μέσω του χάους, η γενναία μητέρα έπεσε στο έδαφος και, ενώ κατάφερε τελικά να ελευθερώσει το παιδί της, το κογιότ στράφηκε τότε εναντίον της. Το άγριο ζώο βύθισε τα σαγόνια του στο πρόσωπο της πεσμένης μητέρας, αλλά παρόλο που είχε τραυματιστεί, η αποφασιστικότητά της να πολεμήσει το θηρίο παρέμεινε αμείωτη.

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Συνέχισε: «Ακούω πάντα τους ανθρώπους να λένε: “Δεν νιώθεις πόνο όταν συμβαίνει ένα τέτοιο τραύμα”, και, ειλικρινά, δεν ένιωσα καθόλου πόνο.«Ένιωσα απλώς την πίεση της κατάστασης».

Κάποια στιγμή η Μπρίτανι και η κόρη της κατάφεραν επιτέλους να τρέξουν προς το σπίτι τους και να ζητήσουν βοήθεια.

Η μητέρα υπέστη σοβαρές εκδορές στο πρόσωπό της, αλλά χάρη στον ηρωισμό της η κόρη της βγήκε αλώβητη από τη δοκιμασία.

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Θήρας και Αλιείας της Αριζόνα δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι η παράξενη επίθεση ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση κογιότ εναντίον ανθρώπου στην περιοχή του Φοίνιξ από τον Δεκέμβριο του 2023, και δεν γνωρίζουν τι την προκάλεσε.

Από τότε, οι υπεύθυνοι για την άγρια φύση έχουν απομακρύνει αρκετά κογιότ από την περιοχή και τα υποβάλλουν σε εξετάσεις για λύσσα.

Ο Άλεξ Φλίκινγκερ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με την κοινότητα της Υπηρεσίας Θήρας και Αλιείας της Αριζόνα, δήλωσε ότι η μητέρα ενήργησε υποδειγματικά. «Αντιστέκεσαι, φωνάζεις στο ζώο, μιλάς δυνατά, πετάς πέτρες, ό,τι πρέπει να κάνεις για να το κάνεις να φύγει».

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