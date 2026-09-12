Αύγουστος ρεκόρ: Ελλάδα και Κύπρος στην κορυφή των προτιμήσεων Ισραηλινών τουριστών - Πρωτιά Αθήνας

Ο Αύγουστος ήταν ένας από τους πιο πολυσύχναστους καλοκαιρινούς μήνες στην ιστορία του αεροδρομίου Ben Gurion στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, περίπου 20% περισσότεροι από τα στοιχεία του Αυγούστου 2025. Κατά μέσο όρο, το αεροδρόμιο χειριζόταν μεταξύ 95.000 και 100.000 επιβατών την ημέρα.

Από την αρχή του έτους, η επιβατική κίνηση έχει φτάσει τα 11,1 εκατομμύρια. Η El Al ήταν η κορυφαία αεροπορική εταιρεία τον Αύγουστο, μεταφέροντας περίπου 812.000 επιβάτες και κατακτώντας μερίδιο αγοράς 30%. Η Israir ακολούθησε με 345.000 επιβάτες και η Arkia με 323.000. Η Blue Bird κατέλαβε απροσδόκητα την τέταρτη θέση, μεταφέροντας πάνω από 228.000 επιβάτες, μπροστά από την Wizz Air.

Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μεταξύ των πόλεων, οι τρεις πρώτες ήταν η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος.

Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από τη Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.