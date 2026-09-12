Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

Snapshot Η 58χρονη Καναδή τραγουδίστρια έχει διαγνωστεί με το σπάνιο σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή το 2022.

Οι συναυλίες της στο Παρίσι είναι sold-out και αναμένεται να διαρκέσουν οκτώ μήνες.

Στην πρώτη συναυλία της, συγκινήθηκε εμφανώς και ξεκίνησε το πρόγραμμα με το τραγούδι «On ne change pas», ενώ οι 30.000 θεατές την υποδέχτηκαν θερμά.

Πριν την επιστροφή της, η Ντιόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Snapshot powered by AI

Η Σελίν Ντιόν ξεκίνησε απόψε, φανερά συγκινημένη, την πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει, σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από απουσία άνω των έξι ετών.

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Καναδή ντίβα με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της «On ne change pas». Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.

Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.