Βρετανία: Στο δικαστήριο πολίτης της χώρας που έδινε πληροφορίες στη Ρωσία

Ένας Βρετανός πολίτης παρουσιάσθηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, κατηγορούμενος ότι παρείχε πληροφορίες σχετικά με εργοστάσια που κατασκευάζουν drones και ότι προσφέρθηκε να προκαλέσει δολιοφθορές στις εγκαταστάσεις τους για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο 31χρονος Τζόσουα Κάμιτζ κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών και για προετοιμασία πράξης δολιοφθοράς, μετά από επαφή του με το «GRU Volunteer Corps», (Σώμα εθελοντών της GRU) το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ελέγχεται από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Κατά την εμφάνισή του στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ, ο εισαγγελέας Γουόρεν Στάνιερ ανέφερε ότι ο Κάμιτζ κατηγορείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τέσσερα εργοστάσια κατασκευής drones κοντά στην κατοικία του στο Σουίντον, στη δυτική Αγγλία, καθώς και για την εθελοντική δέσμευσή του να προβεί σε πράξη δολιοφθοράς.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι διεξήγαγε έρευνα σχετικά με μια συσκευή παρεμβολής σήματος Wi-Fi και πραγματοποίησε αναγνωριστικές αποστολές.

Ο Κάμιτζ δεν δήλωσε αν δέχεται ή όχι τις κατηγορίες, αλλά ο Στάνιερ ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από την αστυνομία, ο Κάμιτζ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες και είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να διαπράξει οποιαδήποτε πράξη δολιοφθοράς.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση.

Ο Στάνιερ δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Κάμιτζ, ο οποίος συνελήφθη στο Σουίντον την περασμένη εβδομάδα από αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, είχε επικοινωνήσει μεταξύ 28 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου με έναν Βρετανό υπήκοο που είχε μεταβεί στη Ρωσία για να πολεμήσει εναντίον της Ουκρανίας.

«Το κύριο θέμα αυτών των συζητήσεων ήταν η τοποθεσία των εργοστασίων στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατασκευάζουν drones και η δολιοφθορά αυτών των εργοστασίων», δήλωσε ο Στάνιερ.

Ο Στάνιερ ανέφερε ότι άλλες συνομιλίες που είχε ο Κάμιτζ με έναν πρώην σύντροφο και έναν έμπιστο συνάδελφο στην εργασία του έδειχναν ότι του είχε ζητηθεί να το κάνει αυτό από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Κάμιτζ προφυλακίσθηκε και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο «Old Bailey» του Λονδίνου στις 25 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης