Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια - Πάνω από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν

Snapshot Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας προκάλεσε την ακύρωση άνω των 400 πτήσεων.

Η NATS εντόπισε το πρόβλημα και εφάρμοσε λύση, με το σύστημα να αρχίζει να επανέρχεται.

Ακυρώσεις επηρέασαν μεγάλα αεροδρόμια όπως Χίθροου, Stansted, London City, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ και περιοχές της Σκωτίας.

Πολλοί επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν για καθυστερήσεις, παραμονή στα αεροσκάφη και έλλειψη ενημέρωσης από τις αεροπορικές εταιρείες.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του τεχνικού προβλήματος. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Η βρετανική National Air Traffic Services (NATS) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας των πτήσεων και ότι οι μηχανικοί εργάζονταν επειγόντως για την αποκατάστασή του. Το πρόβλημα επηρέασε τις πτήσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η NATS ανέφερε ότι «εφάρμοσε μια λύση και το σύστημα πτήσεων αρχίζει να επανέρχεται».

Περίπου 600 πτήσεις από και προς βρετανικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου, ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας δρομολόγια πολλών αεροπορικών εταιρειών, όπως η British Airways, η EasyJet, η KLM και η Lufthansa.

Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν ήταν επίσης το Stansted και το London City στο Λονδίνο, καθώς και αεροδρόμια στο Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ και τη Σκωτία.

Τα αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι το τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις και κάλεσαν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξιδεύουν.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις της «δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν», ενώ η βλάβη στο σύστημα προκάλεσε «καθυστερήσεις σε πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Πολλοί επιβάτες στράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ότι παρέμεναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, καθηλωμένοι στους διαδρόμους των αεροδρομίων. Αρκετοί εξέφρασαν επίσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη ενημέρωσης από τις αεροπορικές εταιρείες.

Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου Χίθροου εμφανίζονταν πολλές ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε πτήσεις μικρών αποστάσεων με προορισμούς ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι πτήσεις προς τη Βρετανία δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) ζήτησε συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε σοβαρές αναστάτωσεις στις αναχωρήσεις σήμερα.

Γύρω στις 15:00, πτήσεις που αναχωρούσαν από αεροδρόμια σε ολόκληρη τη Βρετανία άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, όταν η NATS παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

Μέχρι τις 18:30, περίπου 625 πτήσεις από και προς βρετανικά αεροδρόμια είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Περίπου την ίδια ώρα, η NATS ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και ότι το σύστημα διαχείρισης πτήσεων «άρχιζε να επανέρχεται» μετά την εφαρμογή μιας λύσης στο τεχνικό πρόβλημα.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν, ενώ ορισμένα αεροδρόμια προειδοποίησαν ότι η αναστάτωση ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Πρέπει να αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα»

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι ζητά διαβεβαιώσεις πως «θα αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα» από το περιστατικό, καθώς οι ακυρώσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τις 600.

Σε ανάρτησή της στο X ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός πως η NATS επιδιόρθωσε το πρόβλημα και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αερομεταφορών.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επανέλθουν πλήρως οι πτήσεις και κάλεσε τους επιβάτες να συνεχίσουν να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

«Ζητώ διαβεβαιώσεις ότι θα αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα και ότι τα συστήματα που υποστηρίζουν τις αερομεταφορές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις», σημείωσε.

Καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις συνεχίζονταν, τα βρετανικά αεροδρόμια γέμισαν με επιβάτες.

Πολλοί συνωστίζονταν μπροστά από τους πίνακες αναχωρήσεων, περιμένοντας να δουν εάν η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, ενώ άλλοι σχημάτιζαν ουρές για να μιλήσουν με το προσωπικό και να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματά τους.

Η British Airways ανέφερε ότι οι πτήσεις της επηρεάζονται από το πρόβλημα, ενώ η Ryanair κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της NATS να παραιτηθεί. Η Wizz Air υποστήριξε επίσης ότι η NATS χρειάζεται επείγουσα μεταρρύθμιση.

Η NATS, από την πλευρά της, ανέφερε ότι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας θα χρειαστεί χρόνο, παρά το γεγονός ότι το τεχνικό πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί.

Διαβάστε επίσης