Βρετανία: Επίθεση χάκερ σε 3 μεγάλα αεροδρόμια – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατ. επιβατών

Snapshot Χάκερς επιτέθηκαν σε τρία μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, αποκτώντας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων επιβατών.

Τα διαρρεύσαντα δεδομένα περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες.

Η επίθεση αφορούσε δεδομένα κρατήσεων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής, γρήγορης διέλευσης και εγγραφών Wi-Fi, χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια.

Δεν υπήρξε διαρροή τραπεζικών ή στοιχείων πληρωμής, ενώ οι λειτουργίες των αεροδρομίων δεν επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνει μέτρα προστασίας και προειδοποιεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε ύποπτες επικοινωνίες. Snapshot powered by AI

Χάκερς επιτέθηκαν σε τρία μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας και απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περίπου 8,7 εκατομμυρίων επιβατών. Στο στόχαστρο της κυβερνοεπίθεσης μπήκαν τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Στάνστεντ του Λονδίνου και των Ανατολικών Μίντλαντς.

Οι χάκερς απέκτησαν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου, τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και τους ταχυδρομικούς κώδικες των επιβατών. Η επίθεση αφορούσε δεδομένα σχετικά με «κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής και γρήγορης διέλευσης, καθώς και εγγραφές στο Wi-Fi εντός των αεροδρομίων», όπως ανέφερε η Manchester Airports Group (MAG), η οποία διαχειρίζεται τα τρία αεροδρόμια.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια» κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι οι λειτουργίες στα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν.

Το σύστημα που παραβιάστηκε δεν περιείχε τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία πληρωμής των πελατών.Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους πελάτες, το αεροδρόμιο του Στάνστεντ ανέφερε: «Σας παροτρύνουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση απροσδόκητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων ή γραπτών μηνυμάτων που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από εμάς. Δεν θα επικοινωνήσουμε ποτέ μαζί σας απροσδόκητα για να ζητήσουμε πληροφορίες πληρωμής ή τραπεζικά στοιχεία. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή ανησυχία που αυτό μπορεί να προκαλέσει».

Ένας εκπρόσωπος της MAG δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία «αντιμετώπισε αμέσως τον κίνδυνο» που προέκυψε από το περιστατικό και «συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας».

«Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια. Το περιστατικό δεν προκάλεσε καμία διαταραχή στις λειτουργίες. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου παραμένουν ανεπηρέαστες και οι υπηρεσίες στάθμευσης για τους πελάτες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά», τόνισε ο εκπρόσωπος.