Βρετανία: Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βρετανία: Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας του NATS προκάλεσε καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας και Ιρλανδίας.
  • Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάντσεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου επηρεάστηκαν από το πρόβλημα.
  • Οι μηχανικοί του NATS εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του συστήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
  • Οι πτήσεις συνεχίζουν να αναχωρούν, αλλά η πλήρης ανάκαμψη της λειτουργίας θα χρειαστεί χρόνο.
  • Το πρόβλημα σχετίζεται με προηγούμενες δυσλειτουργίες του NATS και την ανάγκη επανεξέτασης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
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Προβλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, με τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάνστεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.

«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται επειγόντως για να επαναλάβουν την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο NATS σε ανακοίνωσή της.

«Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η ανάκαμψη θα χρειαστεί λίγο χρόνο», πρόσθεσε.

Το Χίθροου, αεροπορικός κόμβος της Βρετανίας, τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου της Ιρλανδίας δήλωσε ότι επηρεάζονται επίσης οι πτήσεις εκεί από το τεχνικό πρόβλημα.

Η British Airways ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις της επηρεάζονται από το τεχνικό πρόβλημα.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς σε αεροδρόμια της περιοχής πληροφοριών πτήσεων του Λονδίνου λόγω του προβλήματος.

Αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Το 2024, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Βρετανίας δήλωσε ότι ο NATS έπρεπε να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για διακοπές λειτουργίας, μετά τη δυσλειτουργία της αυτόματης επεξεργασίας σχεδίων πτήσεων ένα χρόνο νωρίτερα, που προκάλεσε χάος σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας.

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