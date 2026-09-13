Ουγκάντα: Εκδόθηκε στις ΗΠΑ ο απόστρατος που εξόπλιζε τα μεξικανικά καρτέλ 

Στα χέρια των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ο συνταγματάρχης ε.α. Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε, άλλοτε στενός συνεργάτης της στρατιωτικής ηγεσίας της Ουγκάντας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για συνωμοσία και παράνομη διακίνηση οπλισμού προς τα ισχυρότερα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε η Ουάσιγκτον, ο πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών και διπλωμάτης είχε συγκροτήσει διεθνές δίκτυο μαζί με τρεις συνεργούς από τη Βουλγαρία, την Κένυα και την Τανζανία. Στόχος τους ήταν να προμηθεύσουν κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, με βασικό παραλήπτη το περιβόητο καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG), με πολεμικό υλικό συνολικής αξίας 53,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το οπλοστάσιο που συμφωνήθηκε δεν περιοριζόταν σε αυτόματα τυφέκια και νάρκες κατά προσωπικού. Οι αμερικανικές διωκτικές αρχές κατέγραψαν επαφές για πώληση αντιαεροπορικών πυροβόλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), εκτοξευτήρων οπλοβομβίδων, καθώς και προηγμένων πυραύλων εδάφους-αέρος.

Όπως ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών της Ουγκάντας, Τζόνσον Μπιαμπασάιτζα, ο Εμπέιρουε παραδόθηκε σε Αμερικανούς πράκτορες που ταξίδεψαν στην Καμπάλα για να τον μεταφέρουν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνιας. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του στις 27 Ιουνίου στην πλούσια συνοικία Κολόλο. Τ

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