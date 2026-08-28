Πέθανε ο «νεότερος βασιλιάς στον κόσμο», που ανέβηκε στον θρόνο τριών ετών

Snapshot Ο βασιλιάς Όγιο Νίμπα του Τόρο στην Ουγκάντα, που ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία τριών ετών, πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Ο πρωθυπουργός του Τόρο ανακοίνωσε ότι η συνέχεια του στέμματος είναι εξασφαλισμένη και ότι ο γιος του βασιλιά θα ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Όγιο νοσηλευόταν στο εξωτερικό για άγνωστη ασθένεια, και η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην Ουγκάντα.

Το βασίλειο του Τόρο είναι ένα από τα αρχαία βασίλεια της Ουγκάντας, που αποκαταστάθηκε το 1993 και διατηρεί πολιτιστικό ρόλο χωρίς πολιτική εξουσία.

Ο βασιλιάς Όγιο ήταν γνωστός για τον ήρεμο χαρακτήρα του και δεν είχε παντρευτεί μέχρι τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Ο Όγιο Νίμπα, ο βασιλιάς του Τόρο στην Ουγκάντα, ο οποίος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον ηγετών από όλο τον κόσμο όταν ανέβηκε στον αρχαίο θρόνο του σε ηλικία μόλις τριών ετών, πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Ο θάνατος του βασιλιά του Τόρο ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής από τον πρωθυπουργό του βασιλείου, Κάλβιν Ρουομίιρε Ακίικι.

«Η συνέχεια του Στέμματος είναι εξασφαλισμένη», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός του Τόρο.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα αφήνει πίσω του έναν Πρίγκιπα ως διάδοχο, η ταυτότητα του οποίου θα αποκαλυφθεί επίσημα την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα έθιμα του Βασιλείου του Τόρο».

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση στην Ουγκάντα, καθώς έγινε γνωστό ότι ο μονάρχης νοσηλευόταν στο εξωτερικό για άγνωστη μέχρι στιγμής ασθένεια, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να έχει δημοσιοποιηθεί.

Οι αρχές του Τόρο είχαν προηγουμένως διαβεβαιώσει την κοινή γνώμη ότι ο Όγιο βρισκόταν εν ζωή, αν και σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε έτσι σοκ σε πολλούς Ουγκαντέζους, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με την απώλειά του σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία.

«Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Τόμας Ταϊέμπουα.

Ο βασιλιάς που ανέβηκε στον θρόνο στα τρία του χρόνια

Ο βασιλιάς Όγιο, όπως ήταν ευρέως γνωστός, στέφθηκε το 1995, σε ηλικία μόλις τριών ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Από τότε αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης λατρείας για εκατοντάδες χιλιάδες υπηκόους του.

Κατά τη στέψη του συμμετείχε σε μια σειρά παραδοσιακών τελετουργιών και ανακηρύχθηκε Όγιο Νίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄.

Για πολλά χρόνια θεωρούνταν άτυπα ο νεότερος βασιλιάς στον κόσμο, αποτελώντας μια εντυπωσιακή φιγούρα ακόμη και για ξένους ηγέτες που τον συναντούσαν σε επίσημες κρατικές εκδηλώσεις.

Μέχρι να ενηλικιωθεί, σε ηλικία 18 ετών, το βασίλειο διοικούνταν στο όνομά του από αντιβασιλείς που είχαν οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων που είχαν αναπτύξει στενή σχέση με τη βασιλική οικογένεια του Τόρο ήταν και ο πρώην ηγέτης της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Καντάφι είχε επισκεφθεί πολλές φορές την Ουγκάντα και για χρόνια στήριζε τον Όγιο και τη βασιλομήτορα, μέχρι τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 2011.

Καθώς μεγάλωνε, ο Όγιο έγινε γνωστός για τον ήρεμο χαρακτήρα του και την προσπάθειά του να προστατεύει την προσωπική του ζωή. Δεν είχε παντρευτεί μέχρι τον θάνατό του και θεωρούνταν ευρέως ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Ουγκάντας.

Τι είναι το Βασίλειο του Τόρο

Το Τόρο είναι ένα από τα αρχαία βασίλεια της Ουγκάντας.

Τα παραδοσιακά βασίλεια της χώρας καταργήθηκαν μετά την ανεξαρτησία από τη βρετανική αποικιοκρατία, από έναν πρόεδρο που υποστήριζε ότι η κατάργησή τους θα συνέβαλλε στην ενοποίηση της χώρας.

Ωστόσο, τα βασίλεια αποκαταστάθηκαν το 1993.

Παρότι σήμερα δεν διαθέτουν πολιτική εξουσία και οι μονάρχες τους δεν επιτρέπεται από τον νόμο να συμμετέχουν στην κομματική πολιτική, εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως θεματοφύλακες της πολιτιστικής και φυλετικής παράδοσης.

Έδρα του βασιλείου του Όγιο είναι μια απομακρυσμένη πόλη στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι γνωστοί ως Μπατόρο.