Χούθι: Επίθεση με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και drones σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας σ

Στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή Σαρούρα έβαλαν στο στόχαστρο οι Χούθι της Υεμένης, εξαπολύοντας συνδυασμένη επίθεση με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα ξημερώματα της Κυριακής .

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου του κινήματος, Γιαχία Σάρι, η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων καθώς και σε αίθουσες διοίκησης και ελέγχου εντός της σαουδαραβικής βάσης. Όπως ανέφερε ο ίδιος μέσω μηνύματος στο Telegram, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και drones, με τα χτυπήματα να χαρακτηρίζονται ακριβή και άμεσα. Η ενέργεια παρουσιάστηκε ως απάντηση στη συνεχιζόμενη σαουδαραβική στρατιωτική πίεση εναντίον της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία των ανταρτών κλιμακώνει τη ρητορική της, προειδοποιώντας ανοιχτά για νέα πλήγματα στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Όπως ανακοινώθηκε από τον Γιαχία Σάρι, εφόσον οι μάχες συνεχιστούν, οι επόμενες επιχειρήσεις των Χούθι θα επεκταθούν γεωγραφικά και θα αποδειχθούν πολύ σοβαρότερες και μεγαλύτερης έντασης.

Διαβάστε επίσης