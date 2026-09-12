Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

Μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον και συγκίνηση έχει προκαλέσει η ιστορία της Χριστίνας και του Κωνσταντίνου, που έγιναν ξανά γονείς, την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω μιας τραγωδίας που χτύπησε την οικογένειά τους, όταν έχασαν πριν από περίπου έναν χρόνο τον 21χρονο γιο τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ιστορία τους διαφέρει, επειδή η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, που είναι σήμερα 54 ετών, και ο 60χρονος σύζυγός της αποφάσισαν να κάνουν μια νέα προσπάθεια χρησιμοποιώντας ένα έμβρυο που είχε καταψυχθεί πριν από 22 χρόνια με το Associated Press να κάνει ειδική αναφορά στην περίπτωση με εκτενές ρεπορτάζ, φιλοξενώντας δηλώσεις των νέων γονιών.

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Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ η Χριστίνα αντιμετώπιζε το όριο ηλικίας των 54 ετών που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για τις γυναίκες που επιθυμούν να υποβληθούν σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης και να εξασφαλίσουν την έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχή.

Όταν ξεκίνησε, ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να εξαντλείται. «Είχα μόνο ένα χρονικό περιθώριο 2½ μηνών», είπε. «Ήταν αγχωτικό, αλλά με εσωτερική δύναμη και με τον γιατρό μας και ολόκληρη την ομάδα του στο πλευρό μας, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο.»

Γέννησε την Τετάρτη σε κλινική της Αθήνας, ένα κορίτσι που ζύγιζε 3,49 κιλά.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, να κάνουμε μια νέα αρχή, να δώσουμε νέα ζωή στο σπίτι μας και να συνεχίσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας», είπε η Ράπτη-Τζελέπη, καθισμένη στο κρεβάτι της με μαύρες πιτζάμες. «Η ευχή μου για εκείνη είναι να μεγαλώσει υγιής και ευτυχισμένη, γεμάτη χαρά όπως το πρώτο μας παιδί, που γέμισε το σπίτι μας με γέλια».

Το παιδί γεννήθηκε χρησιμοποιώντας το έμβρυο της γυναίκας που είχε καταψυχθεί πριν από περισσότερα από 22 χρόνια, ένα ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα για να χρησιμοποιηθεί ένα κατεψυγμένο γονιμοποιημένο ωάριο για την παραγωγή εγκυμοσύνης.

Ο πατέρας του μωρού, Κωνσταντίνος Ράπτης, κρατούσε την κόρη καθώς κοιμόταν στον ώμο του, τυλιγμένη με ένα λευκό κορμάκι. Είπε ότι ήταν βαθιά ευγνώμων στον γιατρό που αποκατέστησε την ελπίδα στην οικογένειά του.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο, ο Δρ Κώστας Πάντος, γυναικολόγος της Ράπτης-Τζελέπη και επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, υποστήριξε ότι οι ηλικιακοί περιορισμοί στην Ελλάδα χρήζουν αναθεώρησης, σημειώνοντας την απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα.

«Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός: 54 συν μία ημέρα δεν επιτρέπονται. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει», είπε ο Πάντος, με καταγωγή από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. «Νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα που δεν πρέπει να στερούνται (οι γονείς)».

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