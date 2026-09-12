Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

Η ιστορία του ζευγαριού συγκλόνισε την κοινή γνώμη και τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον και συγκίνηση έχει προκαλέσει η ιστορία της Χριστίνας και του Κωνσταντίνου, που έγιναν ξανά γονείς, την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω μιας τραγωδίας που χτύπησε την οικογένειά τους, όταν έχασαν πριν από περίπου έναν χρόνο τον 21χρονο γιο τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ιστορία τους διαφέρει, επειδή η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, που είναι σήμερα 54 ετών, και ο 60χρονος σύζυγός της αποφάσισαν να κάνουν μια νέα προσπάθεια χρησιμοποιώντας ένα έμβρυο που είχε καταψυχθεί πριν από 22 χρόνια με το Associated Press να κάνει ειδική αναφορά στην περίπτωση με εκτενές ρεπορτάζ, φιλοξενώντας δηλώσεις των νέων γονιών.

https://www.instagram.com/p/DdMXXX2kRrn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ η Χριστίνα αντιμετώπιζε το όριο ηλικίας των 54 ετών που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για τις γυναίκες που επιθυμούν να υποβληθούν σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης και να εξασφαλίσουν την έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχή.

Όταν ξεκίνησε, ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να εξαντλείται. «Είχα μόνο ένα χρονικό περιθώριο 2½ μηνών», είπε. «Ήταν αγχωτικό, αλλά με εσωτερική δύναμη και με τον γιατρό μας και ολόκληρη την ομάδα του στο πλευρό μας, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο.»

Γέννησε την Τετάρτη σε κλινική της Αθήνας, ένα κορίτσι που ζύγιζε 3,49 κιλά.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, να κάνουμε μια νέα αρχή, να δώσουμε νέα ζωή στο σπίτι μας και να συνεχίσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας», είπε η Ράπτη-Τζελέπη, καθισμένη στο κρεβάτι της με μαύρες πιτζάμες. «Η ευχή μου για εκείνη είναι να μεγαλώσει υγιής και ευτυχισμένη, γεμάτη χαρά όπως το πρώτο μας παιδί, που γέμισε το σπίτι μας με γέλια».

Το παιδί γεννήθηκε χρησιμοποιώντας το έμβρυο της γυναίκας που είχε καταψυχθεί πριν από περισσότερα από 22 χρόνια, ένα ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα για να χρησιμοποιηθεί ένα κατεψυγμένο γονιμοποιημένο ωάριο για την παραγωγή εγκυμοσύνης.

Ο πατέρας του μωρού, Κωνσταντίνος Ράπτης, κρατούσε την κόρη καθώς κοιμόταν στον ώμο του, τυλιγμένη με ένα λευκό κορμάκι. Είπε ότι ήταν βαθιά ευγνώμων στον γιατρό που αποκατέστησε την ελπίδα στην οικογένειά του.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο, ο Δρ Κώστας Πάντος, γυναικολόγος της Ράπτης-Τζελέπη και επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, υποστήριξε ότι οι ηλικιακοί περιορισμοί στην Ελλάδα χρήζουν αναθεώρησης, σημειώνοντας την απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα.

«Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός: 54 συν μία ημέρα δεν επιτρέπονται. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει», είπε ο Πάντος, με καταγωγή από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. «Νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα που δεν πρέπει να στερούνται (οι γονείς)».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

21:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια

20:58ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε στο ίδιο κύκλωμα - 26,8 κιλά σε υπό ανέγερση οίκημα

20:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτο εσύ σούπερ σταρ: Νέα πρωτιά Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με 8,35μ - Βίντεο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χρυσός» τους έφερε κοντά... στη φυλακή: Συνελήφθη και η νύφη μετά τον γαμπρό για τον γάμο χλιδής

20:38ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Σκοτώθηκε 4χρονο αγοράκι πέφτοντας από τον 6ο όροφο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Τη Δευτέρα η απολογία του 41χρονου για την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Το ανησυχητικό παρελθόν της νοικοκυράς που σκότωσε με κοντάρι σημαίας τον σύζυγό της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι αν χάσουν τις εκλογές θα γίνει ντου από τους απέναντι

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Δύο τράγοι επιτέθηκαν σε 77χρονο μέσα στο σπίτι του - Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Σπάρτακ Σουμπόντιτσα 77-59: Δεύτερο δείγμα θετικό για το... μισό Τριφύλλι

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα πεθαίνει μετά από πλαστική χειρουργική - Σε 8 ώρες 6 αισθητικές επεμβάσεις ταυτόχρονα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυλοχώρι Κιλκίς

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Πού αλλού βρέχει - Βίντεο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

20:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτο εσύ σούπερ σταρ: Νέα πρωτιά Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με 8,35μ - Βίντεο

20:38ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Σκοτώθηκε 4χρονο αγοράκι πέφτοντας από τον 6ο όροφο

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χρυσός» τους έφερε κοντά... στη φυλακή: Συνελήφθη και η νύφη μετά τον γαμπρό για τον γάμο χλιδής

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

21:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε Τούρκος απόστρατος για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Θα προβούμε σε προληπτική νόμιμη άμυνα» - Θυμήθηκε ξανά το «Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα»

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός Γάκα ετοιμαζόταν να γράψει βιβλίο για τα περιστατικά που αντιμετώπισε και τις εμπειρίες της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ