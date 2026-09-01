Τραμπ: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου κατά του Ιράν απαντώντας σε δημοσιογράφο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν και χαρακτήρισε «ηλίθια» την αντίστοιχη ερώτηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ιρανοί έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο επανάληψης περιορισμένων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις.

Στόχος των επιθέσεων είναι η μείωση του κινδύνου ιρανικών επιθέσεων σε πετρελαιοφόρα και στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του και επισημαίνει την επιθυμία των Ιρανών για συμφωνία. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ηλίθια» την ερώτηση που του απηύθυνε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ γραφείο τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε την ερώτηση αν έχει αποκλείσει τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Fox news, ο ίδιος απάντησε καταφατικά, ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε «ηλίθια» την ερώτηση.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι: ναι. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό… Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή… Έχουν υποστεί (σ.σ. οι Ιρανοί) ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ηλίθια ερώτηση!», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πιθανές οι επαναληπτικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης περιορισμένων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων το Σαββατοκύριακο.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος ιρανικών επιθέσεων εναντίον πετρελαιοφόρων, πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Ο Πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. «Οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά πάντα αργούν μια μέρα και τους λείπει ένα δολάριο.»

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