Τραμπ: Μπορεί να εξαπολύσουμε περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει περιορισμένες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ για να αποτρέψει το Ιράν από επιθέσεις σε πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα είναι περιορισμένες αλλά θα υπάρξει ισχυρή αντίδραση κατά του Ιράν.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές και επιθέσεις με drone σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και θαλάσσια drones στο νησί Λαράκ.

Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα είχε οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή του Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει περιορισμένες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ για να αποτρέψει το Ιράν από το να επαναχρησιμοποιήσει τις δυνατότητες ραντάρ και πυραύλων του για να επιτίθεται σε πλοία. Αναφέρει το Axios, επικαλούμενο πηγές που λένε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει αναπτύξει ένα σχέδιο με την υποστήριξη του επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγσεθ.

Ο Τραμπ ενδέχεται να δώσει το πράσινο φως για την επιχείρηση μετά τη νέα κλιμάκωση.

Σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς αν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις περιορισμένης έκτασης ή «πόλεμο πλήρους κλιμάκωσης», απάντησε:

«Θα είναι πολύ περιορισμένές».

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι δεν θα τους ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ».

Σχολίασε πως οι Ιρανοί δεν ξέρουν πραγματικά ποιος είναι ο ηγέτης τους.

«Έχετε τους ριζοσπάστες, αλλά έχουν εξαλειφθεί από στρατιωτικής πλευράς, επειδή ο στρατός είναι πλέον ένα κλάσμα αυτού που ήταν. Δεν νομίζω πραγματικά ότι ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά.

«Αν το Ιράν είχε πυρηνικά, το Ισραήλ θα είχε σβηστεί από τον χάρτη. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και πιθανότατα δεν θα υπήρχε Μέση Ανατολή. Θα χτυπούσαν τις πόλεις μας κάποια στιγμή επειδή είναι άρρωστοι άνθρωποι» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφος.

Επισήμανε ότι οι νέες, σαρωτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν «αρχίζουν να έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G20 συνεδρίαζαν στη Βόρεια Καρολίνα, με τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ αναφέρθηκε στις κυρώσεις κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20, όπου αναμενόταν να έχει επαφές με τους ομολόγους του, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διεθνή συμμετοχή στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης.

Ο Μπέσεντ χαιρέτισε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει διεθνή στήριξη για να περιορίσει τις οικονομικές πηγές της Τεχεράνης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι οι τελευταίες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή δείχνουν πως η Τεχεράνη λαμβάνει σοβαρά υπόψη την απειλή των αμερικανικών κυρώσεων.

«Θα έλεγα ότι αντιδρούν με στρατιωτικά μέσα επειδή χάνουν οικονομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Πεντάγωνο αυξάνει την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δύο «κομβικές» συμφωνίες με στόχο τη σημαντική αύξηση της παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης.

Τα αποθέματα αυτών των κρίσιμων όπλων έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπολύει το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Η παραγωγή πυραύλων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα χρειαστούν χρόνια για την πλήρη αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπέγραψε επταετείς συμφωνίες-πλαίσιο με τις General Dynamics Ordnance and Tactical Systems και Lockheed Martin, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής δύο βασικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ.

Fox News: Ο Τραμπ προαναγγέλλει «απάντηση» στις νέες ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου – «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις της Κυριακής εναντίον της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Fox News Τρέι Γινγκστ, ο οποίος επικαλέστηκε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ δήλωσε:

*«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά». «Θα υπάρξει απάντηση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Γινγκστ.

Το Ιράν εξαπέλυσε την Κυριακή πυραυλική επίθεση κατά της Ιορδανίας και επίθεση με drone εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές αντίποινα για τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εδώ και περίπου έναν μήνα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα πλήγματα της Κυριακής είχαν ως στόχο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και θαλάσσια drones στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Οι αρχές στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα ιρανικά όπλα αναχαιτίστηκαν ή έπεσαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Η νέα ανταλλαγή πυρών σηματοδοτεί την πρώτη άμεση στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εδώ και εβδομάδες και εντείνει τους φόβους για νέα γενικευμένη σύγκρουση, με τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν το βασικό σημείο ανάφλεξης.

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