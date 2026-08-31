Τραμπ για data centers: «Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα έχετε μόνο τον εαυτό σας να κατηγορήσετε»

«Όσοι αντιτίθενται στα data centers θέλουν να μείνουν οπισθοδρομικοί και φτωχοί» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Newsroom

Τραμπ για data centers: «Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα έχετε μόνο τον εαυτό σας να κατηγορήσετε»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε σήμερα μέσω των social media υπέρ των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι κοινότητες που τα απορρίπτουν κινδυνεύουν να μείνουν πίσω οικονομικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «ο μόνος λόγος» για τον οποίο οι κοινότητες στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να μη θέλουν κέντρα δεδομένων είναι «επειδή θέλουν να καταλήξουν οπισθοδρομικές και φτωχές».

«Αν θέλουν να είναι επιτυχημένες και πλούσιες, με πολύ χαμηλότερους φόρους και θέσεις εργασίας παντού, ας αφήσουν τα Data Centers να κυριαρχήσουν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλά άλλα μέρη που τα θέλουν» και προειδοποίησε: «Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα έχετε μόνο τον εαυτό σας να κατηγορήσετε».

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες εβδομάδες αυξανόμενες αντιδράσεις, τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η Κίνα «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη» με το κίνημα κατά των data centers στις ΗΠΑ.

«Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συμβαίνει!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πιο ήπιος ο Τζέι Ντι Βανς

Πιο μετριοπαθή στάση κράτησε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Τραμπ από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της μετάβασής του σε εκδήλωση στο Μίσιγκαν.

«Αυτό που είπε ο πρόεδρος για τα data centers είναι ότι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν κατασκευάζονται, θα πρέπει να κατασκευάζονται παράλληλα και οι μονάδες παραγωγής ενέργειας», δήλωσε.

Ο Βανς εκτίμησε ότι περίπου το 99% των αντιδράσεων κατά των κέντρων δεδομένων προέρχεται από περιοχές όπου η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου συνεπάγεται υψηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους κατοίκους.

«Αν κατασκευάζεις ένα data center, θα πρέπει να επιστρέφεις ενέργεια στο δίκτυο και όχι να αφαιρείς από αυτό», σημείωσε.

«Αν αυτό συμβαίνει, δεν νομίζω ότι τα data centers είναι τόσο αμφιλεγόμενα. Το πραγματικό πρόβλημα προκύπτει όταν ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται τόσο πολύ», πρόσθεσε.

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