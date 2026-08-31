Καναδάς: Ύψωσε γιγαντιαία πινακίδα με την ένδειξη «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για Πάντα»

Snapshot Ο Καναδός πρωθυπουργός του Οντάριο ύψωσε γιγαντιαία πινακίδα με την ένδειξη «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για Πάντα» ως αντίδραση στην αμερικανική προσπάθεια μετονομασίας της λίμνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» και το Google Maps άλλαξε το όνομα για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Η διαμάχη για την ονομασία της λίμνης εντάσσεται σε ευρύτερη εμπορική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, που περιλαμβάνει δασμούς και αντίποινα.

Η καναδική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά την αλλαγή ονόματος, τονίζοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του ονόματος «Λίμνη Οντάριο».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο και άλλοι καναδικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το όνομα «Λίμνη Οντάριο» θα παραμείνει, παρά τις αμερικανικές ενέργειες, και θεωρούν την προσπάθεια Τραμπ ως προπαγανδιστική κίνηση. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδάς συνέχισαν την αντιπαράθεσή τους το σαββατοκύριακο σχετικά με την μετονομασία της Λίμνης Οντάριο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον πρωθυπουργό του Οντάριο να ανεγείρει μια γιγάντια πινακίδα με την ονομασία «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και Πάντα» και τον Αμερικανό πρόεδρο να δημοσιεύει ένα βίντεο στο οποίο κατεβάζει ένα avatar αυτής της πινακίδας, τοποθετεί μία που την αντικαθιστά με την ένδειξη «Λίμνη Αμερική» και χορεύει με τους ρυθμούς του YMCA.

Η ρητορική γύρω από την ονομασία της λίμνης Οντάριο εντάσσεται σε μία κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και του βόρειου γείτονά τους, η οποία περιλαμβάνει δασμούς 50% των ΗΠΑ στον καναδικό χάλυβα και αντίποινα από την Οτάβα. Η εντολή του Τραμπ προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναφέρεται στη λίμνη Οντάριο ως Λίμνη Αμερική έως την Κυριακή είχε τουλάχιστον μία σημαντική επίδραση. Το Google Maps άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική για τους χρήστες των ΗΠΑ, ώστε να αντικατοπτρίζει το εκτελεστικό διάταγμα μετονομασίας του προέδρου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, απέρριψε κατηγορηματικά την μετονομασία, εξηγώντας ότι η λέξη «λίμνη Οντάριο» προέρχεται από μια λέξη των ιθαγενών Γουεντάτ που σημαίνει «η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι υπέροχη» και χρονολογείται πριν από περισσότερα από 400 χρόνια.

Καθώς οι συνομιλίες για την επίλυση της εμπορικής διαμάχης έχουν βαλτώσει, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη, δίνοντας εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες να ορίσουν ότι η λίμνη ονομάζεται πλέον «Λίμνη Αμερική». Η νέα αυτή διαμάχη επανέφερε μνήμες από μία προηγούμενη διαμάχη με το Μεξικό, κατά την οποία ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες να αναφέρονται στον Κόλπο του Μεξικού ως Κόλπο της Αμερικής. «Θα αλλάξουμε το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική με άμεση ισχύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους προτού υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της υδάτινης μάζας..

Σε μια δήλωση που εξηγεί γιατί συναινεί στο επιθυμητό όνομα του Τραμπ για τη λίμνη Οντάριο, η Google δήλωσε ότι η πρακτική της είναι να «αντανακλά τις αλλαγές ονόματος σε επίσημες κυβερνητικές πηγές». Η εντολή του Τραμπ επηρεάζει το ομοσπονδιακό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) των ΗΠΑ, «το οποίο θέτει το πρότυπο για τους επίσημους χάρτες των ΗΠΑ», ανέφερε η τεχνολογική εταιρεία.

Η αλλαγή ονόματος της λίμνης Οντάριο «δεν έχει καμία επίπτωση στις καναδικές συμβάσεις ονοματοδοσίας ή στον τρόπο με τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος αναφέρεται στη λίμνη», ανέφερε η Google σε ανακοίνωσή της. Και ανέφερε ότι «όσοι βρίσκονται στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ένδειξη «Λίμνη Οντάριο»» στους Χάρτες Google, «και όσοι βρίσκονται εκτός... των ΗΠΑ και του Καναδά θα βλέπουν και τα δύο ονόματα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε ξανά την ένταση δημοσιεύοντας ένα βίντεο ΑΙ με έναν στρατό από καναδικές χήνες με ξανθά μαλλιά σαν του Τραμπ να πυροβολούν με τουφέκια για την προστασία της Λίμνης Αμερικής. Δημοσίευσε ένα άλλο βίντεο στο οποίο κλωτσάει μια πινακίδα της Λίμνης Οντάριο και την αντικαθιστά με τη Λίμνη Αμερική, ενώ χόρευε με τον ιδιαίτερο τρόπο του υπό τους ήχους της επιτυχίας YMCA των Village People , την οποία επιστρατεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του εδώ και χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ι πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, απάντησε με μια διώροφη πινακίδα που έγραφε «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και Πάντα», κοντά στο Γκρίμσμπι του Οντάριο. Ο Φορντ είπε ότι ο Τραμπ προσπαθούσε να μετονομάσει τη λίμνη επειδή το Οντάριο και ο Καναδάς «υπερασπίζονταν τους εαυτούς τους» και υποστήριξε ότι το όνομα θα διαρκούσε περισσότερο από τον πρόεδρο. «Πολύ μετά την αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ, θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο», δήλωσε ο Φορντ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμφανίστηκε την Κυριακή στην εκπομπή This Week του ABC News και σχολίασε ότι η εντολή του Τραμπ για τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο ήταν σαν «κάτι βγαλμένο από το Saturday Night Live», την περίφημη κωμική εκπομπή του NBC. «Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλέσει Λίμνη της Αμερικής», είπε ο Φορντ. «Είναι η Λίμνη Οντάριο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Θα συνεχίσει να είναι η Λίμνη Οντάριο». Σε συνέντευξή του στο Associated Press νωρίτερα, ο Φορντ δήλωσε ότι ο αείμνηστος Ρόναλντ Ρίγκαν θα «έκανε εμετό» για τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Γουάμπ Κίνου, δήλωσε ότι η πρόκληση του Τραμπ θυμίζει ένα γερασμένο ροκ συγκρότημα που προσπαθεί να αναβιώσει μια παλιά επιτυχία. «Ξέρετε, όταν, για παράδειγμα, ένα ροκ συγκρότημα είναι πραγματικά στα όριά του και το βλέπεις σαν σε καζίνο να παίζει κάποιο τραγούδι από πριν από 50 χρόνια, νομίζω ότι σε αυτό το μέρος της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ βρισκόμαστε τώρα», είπε ο Κίνου. «Σαν να νόμιζε ότι είχε μια πραγματική επιτυχία, μια πραγματικά χρυσή παλιά επιτυχία, με τον Κόλπο του Μεξικού». «Προσπαθεί να το επαναφέρει αυτό και προσπαθεί να κινητοποιήσει τη βάση του. Αλλά νομίζω ότι όλοι εδώ το βρίσκουν λίγο λυπηρό και δεν είναι η καλύτερη δουλειά του.»

Το απόγευμα της Κυριακής, ο Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας «τον Καναδά ως τον χειρότερο». «Δεν θέλω τίποτα καναδικό. Μας κλέβουν εδώ και δεκαετίες και αυτό θα σταματήσει», έγραψε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Καναδά. Η Λίμνη Οντάριο ανήκει στις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, μαζί με τις Σουπίριορ, Μίσιγκαν, Χιούρον και Ήρι. Με έκταση που αγγίζει τα 7.340 τετραγωνικά μίλια, είναι η μικρότερη από αυτές όσον αφορά την επιφάνειά της.