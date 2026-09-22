Πύργος: Προφυλακιστέος ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

Snapshot Ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον Πύργο κρίθηκε προφυλακιστέος με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα Ηλείας.

Ο δράστης προκάλεσε φθορές σε δύο αυτοκίνητα πριν επιτεθεί στη 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του 26χρονου αποκαλύφθηκε αφού έπεσε η κουκούλα full face που φορούσε, ενώ ταυτοποιήθηκε και ο οδηγός που τον μετέφερε στον Πύργο.

Ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε οικονομικές διαφορές με τη 36χρονη και αρνήθηκε ότι φορούσε κουκούλα κατά το περιστατικό.

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε κεντρική περιοχή του Πύργου. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέας Ηλείας ο 26χρονος που πριν από 10 ημέρες επιτέθηκε με ρόπαλο στην 36χρονη πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο 26χρονος είχε μεταβεί έξω από το σπίτι της 36χρονης και με ρόπαλο άρχισε να προκαλεί φθορές στο αυτοκίνητό της και στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η γυναίκα ακούγοντας το θόρυβο βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της και τότε σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην Αστυνομία δέχθηκαν την επίθεσή του 26χρονου με το ρόπαλο. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης η 36χρονη και ο πατέρας της μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προτού ο δράστης τραπεί σε φυγή πρόλαβαν να τραβήξουν την κουκούλα full face που φορούσε και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και τον οδηγό του αυτοκινήτου που τον μετέφερε στον Πύργο.

Ο 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε οικονομικές διαφορές με την 36χρονη και για αυτό πήγε στο σπίτι της να τις διευθετήσει, ενώ υποστήριξε πως δεν φορούσε κουκούλα στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) σε κεντρική περιοχή του Πύργου.

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