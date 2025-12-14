Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό πέντε μέτρων - Απεγκλωβίστηκε από εθελοντές πυροσβέστες

Το κοριτσάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε να έχει πέσει μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά

Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό πέντε μέτρων - Απεγκλωβίστηκε από εθελοντές πυροσβέστες
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάσωση ενός 13χρονου κοριτσιού που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το κορίτσι βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα στο πηγάδι για περίπου 50 λεπτά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άμεση και συντονισμένη παρέμβαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της διάσωσης. Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι από το πηγάδι, που περιείχε περίπου 5 μέτρα νερό. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική κόπωση, η 13χρονη παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια της διάσωσης.

Μετά την απελευθέρωση, το παιδί εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί διαβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι αναμένεται πλήρης ανάρρωση.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία των εθελοντών πυροσβεστών στη Λακωνία. Η ταχύτητα αντίδρασης, ο συντονισμός και η αφοσίωσή τους στις αποστολές διάσωσης αποδεικνύονται καθημερινά κρίσιμα για την ασφάλεια των πολιτών. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών, Λευτέρη Κουμάνταρο, καθώς και στους πυροσβέστες από γειτονικά τμήματα που έσπευσαν να συνδράμουν.

