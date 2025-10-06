«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε το αίτημα της έφεσηςπου είχε ασκήσει η Halkbank για να τερματιστεί η δίκη σχετικά με τις κατηγορίες που εμπλέκεται η τουρκική τράπεζα, για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία, προκειμένου το Ιράν να ξεπεράσει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Halkbank κατά της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου και επέτρεψε την εκδίκαση της αγωγής που είχε καταθέσει το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μανχάταν το 2019.

Το δικαστήριο εξέτασε προηγουμένως παρόμοια έφεση το 2023 και απέρριψε την υπεράσπιση της τράπεζας περί «κυρίαρχης ασυλίας».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγορούν την Halkbank ότι χρησιμοποιεί συστήματα μεταφοράς χρημάτων και εικονικές εταιρείες για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η τράπεζα μετέφερε κρυφά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένα κεφάλαια μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου που λειτουργούσε μέσω του Ιράν, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η Halkbank χρησιμοποίησε τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο προς όφελός της, μετατρέποντάς τα σε χρυσό και μετρητά, και επίσης κανόνισε πλαστές αποστολές τροφίμων για να νομιμοποιήσει αυτές τις συναλλαγές.

Η υπόθεση θεωρείται εδώ και καιρό σημείο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει την υπόθεση της Halkbank ως «παράνομο και άσχημο βήμα».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στη γνωμοδότησή του που υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 6 Αυγούστου, δήλωσε: «Οι αρχές του κοινού δικαίου δεν προστατεύουν τις ξένες κρατικές εταιρείες από ποινικές αγωγές».

Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για την τουρκική τράπεζα

Η απόφαση σημαίνει ότι η Halkbank έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα υπεράσπισης που βασίζονται στην ασυλία από τη δίωξη.

Με αυτή την εξέλιξη, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν θα συνεχίσουν να ασκούν ποινικές διώξεις εναντίον της τράπεζας.

Εάν κριθεί ένοχη στην υπόθεση, η Halkbank θα μπορούσε να αντιμετωπίσει βαριά πρόστιμα και διεθνείς οικονομικούς περιορισμούς.