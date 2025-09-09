Μιχάλης Ρέππας για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν μπορώ να δω τη σειρά»

«Πολύ πρόσφατη» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Ρέππας την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», σε σενάριο του Μιχάλη Ρέππα και του Θανάση Παπαθανασίου. Ο Μιχάλης Ρέππας αποκάλυψε στην ΕΡΤ πως δεν έχει ακόμη τη δύναμη να παρακολουθήσει το σίριαλ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Ρέππας εξήγησε: «Το θέμα της Καίτης είναι νωπό. Εμένα όμως μ’ αρέσει που στους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει η απώλεια στις επαναλήψεις. Δηλαδή βλέπουν το «Κλάμα βγήκε από τον παράδεισο» και είναι αρκετοί άνθρωποι που λείπουν πια. Ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Χρήστος Σιμαρδάνης, η Άννα φυσικά, η Μίνα, ο Μίμης. Είναι κόσμος αλλά δεν τους νοιάζει. Χαίρεται ο κόσμος, όπως βλέπουν τον Βουτσά και γελάνε. Εμένα το ''Κλάμα'' δεν με πειράζει, την ''Τζέλα Δελαφράγκα'' όμως ακόμη δεν μπορώ να τη δω. Είναι πολύ πρόσφατο».

«Αυτό που συνέβη με την Καίτη είναι ότι κάναμε τα γυρίσματα και μετά συνέβη. Πολύ σύντομα. Το συνηθίζεις, βέβαια, και αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς το συνηθίζεις», συμπλήρωσε ο Θανάσης Παπαθανασίου.