Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

Ένα σπάνιο είδος πουλιού, το ενδημικό περιστέρι του Παλάου (Palau ground dove), έχει καταγράψει σημαντική αύξηση πληθυσμού χάρη σε μια επιτυχημένη εκστρατεία αποκατάστασης στο νησί Ουλόνγκ (Ulong) του νησιωτικού κράτους.

Σε μια συνεργασία-υπόδειγμα κατά το 2023-2024, κυβερνητικοί φορείς με την υποστήριξη της ΜΚΟ Island Conservation κατάφεραν να απομακρύνουν τους επεμβατικούς αρουραίους που προκαλούσαν καταστροφές. Οι αρουραίοι αυτοί κατέτρωγαν τα αυγά και τους νεοσσούς των ντόπιων πουλιών, αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς τους και διέκοπταν τις τροφικές αλυσίδες, απειλώντας με κατάρρευση το μοναδικό οικοσύστημα.

Ελεύθερο το Ουλόνγκ

Έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο αυστηρής παρακολούθησης – η οποία περιλάμβανε κάμερες παρακολούθησης, δειγματοληψία eDNA και επιτόπιες έρευνες – οι συνεργαζόμενοι φορείς επιβεβαίωσαν ότι δεν παραμένουν επεμβατικά τρωκτικά στο νησί.

Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί ένα κολοσσιαίο βήμα προς τα εμπρός για τη διατήρηση της Φύσης στο Παλάου, την περιοχή της Μικρονησίας και ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Το νησί Ουλόνγκ, που βρίσκεται στα δυτικά ύδατα του αρχιπελάγους και θεωρείται ένα από τα καλύτερα σημεία κατάδυσης στον κόσμο, έμοιαζε με τέλειο τροπικό παράδεισο. Ωστόσο, ήταν γεμάτο αρουραίους που είχαν μεταφερθεί από πλοία. Τα απειλούμενα περιστέρια ήταν εύκολος στόχος για τους αρουραίους, οι οποίοι έφταναν με ευκολία στους νεοσσούς και τα αυγά τους.

Ορατά τα σημάδια ανάκαμψης

Με την εξάλειψη της πίεσης των επεμβατικών ειδών, τα σημάδια ανάκαμψης του μοναδικού οικοσυστήματος είναι ήδη εμφανή. Η ομάδα παρακολούθησης της Island Conservation κατέγραψε αυξημένη εμφάνιση του απειλούμενου περιστεριού, συμπεριλαμβανομένων νεοσσών που εθεάθησαν σε σημεία όπου δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

«Τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά», δήλωσε η Coral Wolf, Διευθύντρια Προγράμματος Αντίκτυπου της Island Conservation. «Βλέπουμε και ακούμε την ανάκαμψη».

Αυτοί οι πρώτοι δείκτες επιτυχίας αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο και στο γύρω θαλάσσιο οικοσύστημα, το οποίο θα επωφεληθεί από την αποκατάσταση της ροής θρεπτικών ουσιών μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Επιπλέον, οι κάμερες κατέγραψαν πλάνα από τα σπάνια περιστέρια να κινούνται με ασφάλεια στο δάσος, απαλλαγμένα από τον φόβο της θήρευσης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

