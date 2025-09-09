Της φύσης τα παράξενα: Αυτό είναι το μοναδικό πουλί που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω

Μικροσκοπικά, λαμπερά σαν πολύτιμα πετράδια και ελαφριά όσο ένα κέρμα, τα κολιμπρί συγκαταλέγονται στα πιο θαυμαστά πλάσματα της φύσης. Με ικανότητες που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές, αυτά τα πουλιά μπορούν να κάνουν κάτι μοναδικό: να πετούν προς τα πίσω.

Τα κολιμπρί συναντώνται αποκλειστικά στην αμερικανική ήπειρο, από την Αλάσκα έως τη Γη του Πυρός. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 375 είδη, με το Εκουαδόρ να κρατά τα πρωτεία αφού φιλοξενεί σχεδόν τα 130. Για τους αρχαίους πολιτισμούς, τα μικροσκοπικά πουλιά είχαν ιερό χαρακτήρα: οι Αζτέκοι τα θεωρούσαν σύμβολο της ζωτικής δύναμης, ενώ οι Μάγια τα συνέδεαν με το θείο. Γι’ αυτό και δεν λείπουν από μύθους, θρύλους και καλλιτεχνικές απεικονίσεις.

Το μυστικό της πτήσης

Η εξαιρετική τους ικανότητα να αιωρούνται, να κινούνται πλαγίως και να πετούν «ανάποδα» οφείλεται στον τρόπο που κινούν τα φτερά τους. Τα περιστρέφουν από τον ώμο σχηματίζοντας μια χαρακτηριστική φιγούρα που θυμίζει το σύμβολο του άπειρου, μετατρέποντάς τα σε μικρά «ιπτάμενα ελικόπτερα».

Ζωή στα όρια

Όμως η φύση ζητά το τίμημά της. Τα κολιμπρί έχουν τον ταχύτερο μεταβολισμό από όλα τα σπονδυλωτά και χρειάζονται συνεχή τροφοδοσία. Ενδεικτικά, το είδος Archilochus colubris στη Βόρεια Αμερική επισκέπτεται πάνω από χίλια λουλούδια την ημέρα, καταναλώνοντας νέκταρ που ξεπερνά το ίδιο του το βάρος. Ταυτόχρονα παίζουν κρίσιμο ρόλο στη γονιμοποίηση των φυτών. Τη νύχτα, για να επιβιώσουν, μειώνουν θερμοκρασία και καρδιακό ρυθμό, μπαίνοντας σε μια κατάσταση που θυμίζει χειμερία νάρκη.

Οι απόλυτοι ρεκόρντμεν

Η καρδιά τους καταλαμβάνει περίπου το 2,5% του σωματικού τους βάρους και μπορεί να χτυπά έως και 1.200 φορές το λεπτό – πάνω από δέκα φορές πιο γρήγορα από την ανθρώπινη. Στην ίδια οικογένεια ανήκει και το μικρότερο πουλί στον κόσμο, το Mellisuga helenae της Κούβας, που φτάνει μόλις τα 5 εκατοστά μήκος και ζυγίζει λιγότερο από ένα τέταρτο.

Παρά το απειροελάχιστο μέγεθός τους, τα κολιμπρί καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν επιστήμονες και ποιητές επί αιώνες, αποδεικνύοντας ότι η φύση κρύβει τις πιο απρόσμενες δυνάμεις στα πιο μικρά πλάσματα.