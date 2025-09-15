Εντυπωσιακή εμφάνιση Ψαραετού στην Κρήτη: Το σπάνιο μεταναστευτικό πουλί

Όπως αναφέρει το rethemnosnews.gr, μία εξαιρετική καταγραφή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο, όπου ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε έναν Ψαραετό . Πρόκειται για ένα σπάνιο μεταναστευτικό πουλί , που η παρουσία του στην Κρήτη αποτελεί ιδιαίτερο γεγονός.

