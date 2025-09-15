Εντυπωσιακή εμφάνιση Ψαραετού στην Κρήτη: Το σπάνιο μεταναστευτικό πουλί

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό μεταναστευτικό πουλί, ο Ψαραετός, καταγράφηκε στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τοπικών οικοσυστημάτων

Εντυπωσιακή εμφάνιση Ψαραετού στην Κρήτη: Το σπάνιο μεταναστευτικό πουλί
Όπως αναφέρει το rethemnosnews.gr, μία εξαιρετική καταγραφή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο, όπου ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε έναν Ψαραετό. Πρόκειται για ένα σπάνιο μεταναστευτικό πουλί, που η παρουσία του στην Κρήτη αποτελεί ιδιαίτερο γεγονός.

